Der Hallesche FC bestreitet am Mittwoch sein erstes Heimspiel nach der Corona-Pause. Obwohl Fans auch in der 3. Liga verboten sind, wollen sich diese bemerkbar machen. Die Saalefront Ultras haben zum Protest vor dem Stadion gegen DFB und Geisterspiele aufgerufen.

Die Fanszene vom Halleschen FC, hier bei einem Auswärtsspiel in Meppen, will ihren Ärger über Geisterspiele und die Politik des DFB am Mittwoch zum Heimspiel gegen Braunschweig vor das Stadion tragen. Quelle: imago