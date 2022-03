Leipzig

Als die Stimmung zwischen Russland und den Staaten Europas schon einmal besonders schlecht war, zwei Jahre nach der Annexion der Krim, gründete sich in Leipzig eine Bürgerinitiative. „Gute Nachbarschaft mit Russland“ nannte sie sich und warb fortan um eine Leipziger Städtepartnerschaft und um russische Perspektiven auf die Dinge. Es war zwar die Zeit, während Deutschland die EU-Mitgliedschaft der Ukraine verhinderte und die Gas-Pipeline Nord Stream 2 vorantrieb. Aber einfach, sagen sie bei der Bürgerinitiative, war das Werben für Russland nie, und es ist natürlich klar, warum: der Krieg in der Ostukraine, der Abschuss des Passagierflugzeugs MH-17, die ganze Autokratie Putins.

Anfang Januar 2022, russische Soldaten umlagern die Ukraine. Die Leipziger Bürgerinitiative schreibt in einem Statement: „Der derzeitige Umgang von Deutschland, EU und NATO mit Russland ist beschämend.“ Warum sie das so sehen, immer noch und gerade jetzt, das wollen zwei Mitglieder der Initiative erklären. Sie schalten sich Mitte Februar in eine Videokonferenz ein und sagen gleich zu Beginn: „Wir sehen uns als Teil einer Friedensbewegung.“ Dann erklären Sie, warum die vergangene und die aktuelle Politik nicht zu einem Frieden mit Russland führen könne: Russland sei ein imperiales Land – wie alle anderen. Die Nato-Osterweiterung hätte das Land in die Enge getrieben. Ob denn nicht, muss da natürlich die Frage sein, der Aufmarsch an den Grenzen zur Ukraine das eigentlich Bedrohliche ist? „Das hätte Putin vielleicht sein lassen sollen“, sagen die Männer von der Bürgerinitiative. Eine Drohgebärde seien die Manöver, aber nur, um russische Sicherheiten zu gewährleisten. Und wenn es anders ist, wenn der Einmarsch kommt? „Dann müssen wir neu nachdenken.“

Wut, Fassungslosigkeit, Empörung

Tag eins von Putins Krieg. Wut, Fassungslosigkeit, Empörung und Ratlosigkeit, schreibt einer der Männer aus dem Videochat und Mitglied der Bürgerinitiative per Email, diese Gefühle herrschten jetzt vor. Ein paar Tage später sagt er, gefasster schon: Etwas sei ins Rutschen gekommen. Aber bei dem komplexen Thema gebe es natürlich Differenzierungen.

Seit Jahren wünschen sich viele Ostdeutsche ein engeres Verhältnis zu Russland. 2018 sagten 72 Prozent von ihnen in einer Umfrage für die Zeitung „Welt“, dass sich Deutschland den Russen annähern sollte. 2020 sprachen sich in einer Befragung für das Redaktionsnetzwerk Deutschland, dem die LVZ angehört, noch 50 Prozent von ihnen für ein engeres Verhältnis zu Russland aus. Und jetzt? Noch immer halten dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend zufolge 20 Prozent der Ostdeutschen die Reaktion der Bundesregierung auf den Krieg für überzogen, deutlich mehr als im Westen des Landes. Und noch immer bekommt die LVZ Post, in der eine einseitige, eine russlandfeindliche Sicht auf die Dinge beklagt wird. „Sie können doch nicht Russland verantwortlich machen für die jetzige Lage, in der Europa sich befindet“, steht in einer besonders wütenden Zuschrift.

Ja, der Krieg ist schlimm. Aber die Nato-Osterweiterung.

Ein mit voller Feuerkraft begonnener Angriffs-Krieg, Bomben auf Wohnhäuser und auf Flüchtende an Bahnhöfen – ändert all das also für manche gar nichts?

Wenn man mit den Männern aus der Leipziger Bürgerinitiative spricht, ist ein Schock spürbar, ein Zweifel. Sie wollen sich aber lange nicht öffentlich äußern, man müsse sich erst finden. Tage des Krieges vergehen, dann gibt es eine Erklärung. Die Initiative „verurteilt entschieden den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine“. Und sie schreibt: „Zugleich stellen wir fest, dass die USA, die Staaten der EU und die NATO den seit zwanzig Jahren bestehenden Konflikt mit Russland nicht auf politischem Weg entschärft haben.“ Stattdessen sei „ein europäisches Sicherheitskonzept in Konfrontation zu Russland verfolgt“ worden.

Gedanken wie diese sind in der deutschen Öffentlichkeit zuletzt häufig geäußert worden. Von Sahra Wagenknecht zum Beispiel, die Politikerin der Linken. Oder, teilweise nahezu wortgleich, von Max Otte, dem Mann der sich kürzlich für die AfD um das Amt des Bundespräsidenten beworben hatte. Die Argumentation geht so: Ja, aber. Ja, der Krieg ist schlimm. Aber die Nato-Osterweiterung. Aber die Kriege der USA.

Für Ilko-Sascha Kowalczuk ist es keine Überraschung, diese Weltbild-passend-Macherei des Krieges. Kowalczuk ist Historiker und DDR-Dissident, seine Familie hat ukrainische Wurzeln und er beschäftigt sich vor allem mit der Geschichte der DDR. „Man kann nicht jahrelang etwas vertreten und dann innerhalb einer Sekunde etwas anderes.“ Kowalczuk sagt das über die Politikerinnen und Politiker, die sich jetzt geläutert zeigen in ihrer Russlandsicht. Aber es gilt genauso für alle anderen, die immer für einen russischen Blick auf die Dinge geworben haben. Ob sich das innere Verhältnis der Ostdeutschen zu Russland mit dem Krieg jetzt ändern werde, sei noch nicht abzusehen, sagt Kowalczuk. „Ich vermute, dass Viele wirklich geschockt sind.“ Aber auch, dass sich an etwas Grundlegendem nichts ändern werde: „An der Feindschaft gegenüber der Nato und den USA, die man mindestens mitverantwortlich für den Krieg macht.“ Das sei im Osten extrem ausgeprägt.

Jörg Bräutigam ist Leser der LVZ aus Naunhof und er schreibt regelmäßig an die Redaktion, zuletzt kurz nach dem Beginn des Krieges gegen die gesamte Ukraine. Darin kritisiert er, dass die LVZ von „Putins Krieg“ schreibt, denn, so seine Haltung: Personifizierung von Geschichte verschleiere „Ursachen und beiderseitige Interessen“. Wer Bräutigam anruft und fragt, wie er darauf kommt, dem erzählt er zuerst von seinem Vater. Der habe im Zweiten Weltkrieg in Russland gekämpft und zum Ende seines Lebens dann von dem erlebten Schrecken erzählen können. Bräutigam habe das geprägt, er seit wütend über den Krieg und fürchte eine Ausweitung auf andere Länder. Aber an seinem Russland-Bild habe die Situation nicht viel geändert. Zwar sei es nicht zu rechtfertigen, was Russland tue. Aber: „Das Land ist in die Ecke getrieben, ist provoziert worden – und hat sich provozieren lassen.“

Distanz zu Russen in der DDR-Zeit

Jörg Bräutigam ist 1964 geboren. Er erzählt, dass ihm als jungem Mann die von der Staatsführung der DDR aufgedrückte Freundschaft zur Sowjetunion eher lästig war. Damit ist er nicht allein. Das Verhältnis der DDR-Bürger zu den im Land stationierten russischen Soldaten war distanziert und die Zahl der Mitglieder in der DDR-Massenorganisation „Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft“ sank nach der Wiedervereinigung rapide. Woher kommt sie also überhaupt, die Russlandliebe der Ostdeutschen?

Für den Historiker Kowalczuk ist der Herbst 1989 der entscheidende Wendepunkt. „Das Russenbild änderte sich mit Gorbatschow“, sagt er, mit dem Mann also, der in den Wendejahren russischer Präsident wurde. „Die Deutschen sind ihm unheimlich dankbar, dass er 1989 die Rote Armee in den Kasernen ließ.“ Aber, sagt Kowalczuk, auch und vor allem die Entwicklung danach beeinflusste das Verhältnis der Ostdeutschen zu Russland. „Nach der Wiedervereinigung gab es in Teilen der ostdeutschen Gesellschaft eine große Enttäuschung vom den Staaten des Westens“, sagt Kowalzcuk. „Die Ablehnung der USA und der Nato etablierte ein festes Feindbild – ein wichtiger Grund dafür, warum sich viele im Osten Deutschlands heute eine engere Verbindung mit Russland wünschen.“

Und bei vielen von ihnen sitzt das Misstrauen tief. „Wir werden die Hetzjagd gegen das russische Volk nicht mittragen“, heißt es in einem der jüngeren Einträge in der Facebook-Gruppe der Leipziger Bürgerinitiative. Man fürchte, so heißt es weiter, dass man deswegen von Facebook gesperrt werde – aber offen bleibt, was genau mit Hetzjagd gemeint ist. Aber klar: Die Beschimpfungen auf offener Straße, von denen Russen auch in Sachsen berichten, die Entlassung der russischen Opernsängerin Anna Netrebko oder die Bäckereikette, die das Wort „russisch“ aus den Preisschildern für ihren Zupfkuchen streichen wollte – all das bestärkt natürlich Menschen, die schon immer der Ansicht waren, der Umgang mit Russland sei, wie es die Leipziger Bürgerinitiative im Januar formulierte, allgemein „beschämend“. Und ihr tiefes Misstrauen gegen EU, Nato, USA könnte ein ernstes gesellschaftliches Problem werden. Denn auch Ostdeutschland wird die Folgen der neuen Härte gegen Russland, die Folgen der neuen deutschen Außenpolitik zu spüren bekommen – eine Region, in der überdurchschnittlich viele Menschen so denken wie manche Leserbriefschreiber an diese Zeitung, wie die Bürgerinitiative aus Leipzig. Noch viel weniger als andere werden sie bereit sein, das mitzutragen, was da kommen mag – seien es höhere Energiepreise oder Einsparungen zugunsten eines gestiegenen Militäretats.

