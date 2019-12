Ufo-Streik: Eurowings streicht in Leipzig und Dresden fast alle Köln-Flüge

Leipzig/Dresden

Der Streik der Flugbegleiter bei Germanwings trifft auch die Flughäfen in Sachsen: An den drei Streiktagen ab Montag streicht die Lufthansa-Tochter Eurowings in Leipzig/Halle und Dresden fast alle Flüge von und nach Köln/ Bonn. Silvester und Neujahr wird Köln von Sachsen aus überhaupt nicht bedient, am Montag gibt es in Leipzig und Dresden zumindest noch jeweils einen Flug dorthin. Das geht aus dem am Sonntag veröffentlichten Sonderflugplan der Airline hervor.

Von den 178 Flügen, die an den drei Tagen ausfallen, entfallen demnach 14 auf die beiden sächsischen Airports. In Leipzig/Halle fallen an den drei Streiktagen insgesamt sechs Flüge aus, in Dresden sind es acht. Betroffen ist dabei ausschließlich die Verbindung nach Köln/ Bonn, auf der Maschinen der bestreikten Konzernschwester Germanwings fliegen.

Leipzig /Halle ist erstes Opfer des Streiks

Gleich der erste Flug, den Eurowings wegen des dreitägigen Streiks streicht, geht nach Sachsen: EW 72 von Köln/ Bonn nach Leipzig/Halle am Montag früh um 6.30 Uhr fällt aus, ebenso der um 8.10 Uhr geplante Rückflug nach Köln. Und auch danach wird es kaum besser: Am Montag soll zumindest der Spätflug nach Köln und zurück stattfinden, Silvester und Neujahr wird die einzige dann geplante Verbindung gestrichen.

In Dresden sieht es genauso aus: Auch hier wird am Montag eine von zwei Verbindungen von und nach Köln gestrichen. Anders als in Leipzig trifft die Streichung hier aber den Spätflug, während die Frühmaschinen hier wie geplant fliegen soll. Silvester und Neujahr werden dann auch in Dresden alle Flüge von und Nach Köln gestrichen.

Flüge nach Stuttgart und Düsseldorf nicht betroffen

Die anderen Eurowings-Strecken ab Leipzig und Dresden sind dagegen nicht vom Streik betroffen. Düsseldorf und Stuttgart werden wie geplant bedient. Grund: Dort fliegt Eurowings mit eigenen Maschinen oder setzt andere Partner ein, die nicht bestreikt werden.

Nach gescheiterten Vorgesprächen zu einer Schlichtung hatte die Kabinengewerkschaft Ufo am Freitag die Flugbegleiter von Germanwings zu dem dreitägigen Streik aufgerufen. Der Ausstand soll bis einschließlich Neujahr dauern. Offizieller Grund ist ein Streit der Gewerkschaft mit der Arbeitgeberseite um Regelungen zur Teilzeit.

In eben diesem Punkt lenkte die Germanwings am Samstag noch ein, um den Ausstand im letzten Moment abzuwenden. Aber es half nicht: Binnen weniger Stunden antwortete die Ufo, dass sie am Streik festhalte.

Von Frank Johannsen