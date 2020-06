Überfall in Connewitz: Referendare kritisieren OLG-Entscheid für Brian E.

Leipzig

Dass ein Leipziger Rechtsreferendar trotz strafrechtlicher Verurteilung und rechtsradikaler Verbindungen seine Ausbildung zum Volljuristen in Sachsen abschließen darf, bringt viele seiner Kollegen gegen die Justiz im Freistaat auf. In einer gemeinsamen Stellungnahme werfen 234 andere Rechtsreferendare dem Oberlandesgericht ( OLG) in Dresden eine fehlerhafte Entscheidung vor und setzen sich dafür ein, dass Brian E. der Abschluss verwehrt werde. „Wie soll jemand, der wegen schweren Landfriedensbruchs verurteilt wurde und medial bekannt in rechtsextremen Kreisen aktiv ist, für die freiheitlich demokratische Grundordnung der BRD einstehen?“, fragen sich die Studierenden und sehen dabei auch das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat in Gefahr.

Brian E. hatte sich am Abend des 11. Januar 2016 an einem geplanten Überfall auf den Leipziger Szene-Stadtteil Connewitz beteiligt. Mehr als 200 Hooligans und Rechtsextreme zogen damals mit Äxten und Metallstangen bewaffnet durch die Straßen, warfen Sprengsätze in Ladengeschäfte, bedrohten Passanten und attackierten Bewohner mit Pyrotechnik. Die Polizei konnte den Mob in Nähe des Connewitzer Kreuzes einkesseln und einen Großteil der Angreifer festnehmen – darunter auch Brian E. In der Verhandlung am Leipziger Amtsgericht und später auch in der Revision am Landgericht wurde der 27-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Dabei ist das Strafmaß bemerkenswert: Im Staatsdienst folgt nach Urteilen mit mehr als einem Jahr generell eine Entlassung.

Anzeige

Referendariat an Bedingungen knüpfen

Brian E. ist kein Beamter, allerdings begann er noch während das Verfahren gegen ihn lief, den praktischen Teil seiner Ausbildung zum Volljuristen in einer staatlichen Institution. Dabei wurde er aufgrund der geltenden Unschuldsvermutung eingestellt. „Schon zu diesem Zeitpunkt hätte das OLG vorausschauender handeln können“, finden seine Studienkollegen. Wäre die Aufnahme des Referendariats nur unter Vorbehalt eines Freispruches oder Brian E.’s Verurteilung von unter einem Jahr erfolgt, könnte seine Einstellung in den juristischen Vorbereitungsdienst nun zurückgenommen werden.

Weitere DNN+ Artikel

Auch die Entscheidung des Oberlandesgerichts, den verurteilten Straftäter ob des Grundrechts auf Berufswahlfreiheit weiter im Staatsdienst zu belassen, ist aus Sicht der Jura-Studenten nicht nachvollziehbar. „Die Berufsfreiheit begründet keinen Anspruch auf die Ausübung eines Wunschberufes“, heißt es in ihrem Schreiben.

Richter und Anwälte mit besonderen Pflichten

Da Brian E. bereits das erste Staatsexamen abgeschlossen hat, stehe im eine Vielzahl an juristischen Berufen an Universitäten, in Unternehmen, Versicherungen oder Stadtverwaltungen offen. Sollte Brian E. allerdings nun sein zweites Staatsexamen auch machen dürfen, könnte er auch Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt werden. Diese Berufe hätten nicht nur besondere Rechte, sondern auch Pflichten, erinnern die Jura-Studenten. „Dazu zählt insbesondere die Bindung an den Rechtsstaat.“

Neben ihrer juristischen Kritik an der Entscheidung des OLG führen die Rechtsreferendare auch politische Vorbehalte ins Feld. „ Rechtsextremismus und Rassismus sowie deren Duldung sind in Deutschland kein Einzelfall, sondern ein seit langem bestehendes Problem. Der fehlende Wille, Brian E. aus dem Rechtsreferendariat zu entlassen, ist nur ein weiteres Beispiel dafür“, heißt es in ihrer Stellungnahme. Die Ermessensentscheidung des Oberlandesgerichts sei im aktuellen politischen Klima verheerend. Sachsen spiele eine besonders unrühmliche Rolle bei der Verharmlosung rechter Strukturen in Institutionen, die eigentlich die Demokratie und Bevölkerung vor Rechtsradikalen schützen sollen.

Lesen Sie auch

Von Matthias Puppe