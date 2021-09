Über 100 Prozent Wahlbeteiligung: Warum gibt es in einigen Gemeinden mehr Stimmen als Berechtigte

Leipzig/Kamenz

In Sachsen haben mehr als Dreiviertel der Wahlberechtigten bei den Bundestagswahlen von ihrer Stimme Gebrauch gemacht. Dabei war die Beteiligung in den einzelnen Wahlkreisen nicht überall gleich groß. Am Dienstag sorgten nun Statistiken aus kleineren Gemeinden des Freistaates in sozialen Netzwerken für gewisse Aufregung, weil in diesen offensichtlich mehr Stimmen gezählt wurden, als es überhaupt Wahlberechtigte gibt. Die Wahlbeteiligungen lagen entsprechend über 100 Prozent. Ist das ein Hinweis auf Manipulation, wie manche schon unterstellen? Nein, ist es nicht. Für diese tatsächlich auf den ersten Blick irritierenden Werte gibt es eine Erklärung.

„Bei der Bundestagswahl haben zahlreiche Wahlberechtigte ihre Stimme per Briefwahl abgegeben. Dies kann in einzelnen Gemeinden zu einer rechnerischen Wahlbeteiligung von mehr als 100 Prozent führen“, so ein Sprecher des sächsischen Landeswahlleiters auf LVZ-Nachfrage. Der Grund dafür liege in den nicht überall in jeder Gemeinde vorhandenen Briefwahlstellen.

Regional können diese bei kleinen Orten auch zusammengelegt werden. In der Bundeswahlordnung (BWO) ist dies explizit in den Paragraphen sieben und acht so geregelt. „Die Briefwähler und ihre abgegeben Stimmen gehen dann in das Gemeindeergebnis der durchführenden Gemeinde ein“, heißt es aus Büro des Landeswahlleiters. Dass dabei Werte von mehr als 100 Prozent herauskommen, dürfte in der Vergangenheit zumindest noch nicht oft vorgekommen sein. Aufgrund der hohen Briefwahlquote in diesem Jahr ist es aber passiert.

1600 Wahlberechtigte, aber 1800 ausgezählte Stimmen

In Sachsen war dies beispielsweise in der Gemeinde Panschwitz-Kuckau (Landkreis Bautzen) der Fall, wo nun eine Wahlbeteiligung von 115,7 Prozent ausgewiesen wird. In diesem Ort gingen allerdings auch die Briefwahlergebnisse aus den Nachbarorten Crostwitz, Nebelschütz, Räckelwitz und Ralbitz-Rosenthal mit in das Ergebnis ein. Obwohl es nur etwa 1600 Wahlberichtigte in Panschwitz-Kuckau gibt, zählten die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer inklusive Briefwahl 1800 Stimmen aus und meldeten das Ergebnis zum Wahlkreisbüro nach Bautzen. Selbiges betrifft auch die Gemeinde Olbersdorf (Landkreis Görlitz), wo 100,4 Prozent Wahlbeteiligung gemessen wurden – Dank der Briefwahlstimmen aus Bertsdorf-Hörnitz, Jonsdorf, Kurort und Oybin.

Auf der Webseite des Landeswahlleiters ist jeweils auch angegeben, für welche Gemeinden die Briefwahlstelle des Ortes mit gesammelt hat. Quelle: Screenshot www.wahlen.sachsen.de

In den jeweiligen Wahlkreisen, zu denen die angesprochenen Gemeinden gehören, sind die Beteiligungen am Urnengang dann als Ganzes und somit weniger irritierend dargestellt. Im Wahlkreis Bautzen I, in dem Panschwitz-Kuckau liegt und wo die AfD am Sonntag mit 32 Prozent klar gewann, gaben 77 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Im Wahlkreis Görlitz (AfD 36 Prozent), zu dem das kleine Olbersdorf gehört, waren es insgesamt 75 Prozent der berechtigten Einwohnerinnen und Einwohner, die ihre Stimme nutzten.

Von Matthias Puppe