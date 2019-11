Leipzig

Höchste Sicherheitsstufe am Donnerstagnachmittag in der Leipziger Innenstadt – abgesperrte Straßenzüge, Taschenkontrollen und erhebliche Polizeipräsenz. US-Außenminister Mike Pompeo hat im Rahmen seines ersten Besuchs in Deutschland auch in der Messestadt Station gemacht. Der 55-jährige Republikaner führte...