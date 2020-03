Tschechien macht die Grenzen dicht

Prag/Leipzig

Prag – das ist für viele Sachsen seit jeher ein Traum von einer Stadt. Dementsprechend groß ist die Lust, der Kapitale des südlichen Nachbarlandes einen Besuch abzustatten. In diesen seltsamen Corona-Tagen, an denen auf einmal nichts mehr ist wie gewohnt, sind das Trachten nach einem frisch gezapften Pils in einer der unzähligen Kneipen, das Verlangen nach einer Besichtigung der etlichen Sehenswürdigkeiten auf der Kleinseite oder die Sehnsucht nach einem ausgedehnten Spaziergang an den Ufern der Moldau schlichtweg nicht zu stillen. Grund: Die Tschechische Republik zieht am 14. März, Punkt 0 Uhr, jene Grenzen wieder hoch, die nach der Samtenen Revolution im November 1989 gefallen waren. Ab diesem Zeitpunkt gilt ein grundsätzliches Einreiseverbot für alle Ausländer. Bis Freitagmittag hatte es noch geheißen, nur Bewohner von etwas mehr als einem Dutzend Risikoländern wie Deutschland, Italien und Österreich seien betroffen.

Die Regierung macht kurzen Prozess

Die Regierung in Prag kennt beim Coronavirus keinen Spaß. Bereits Anfang der Woche mussten Einreisende aus der Bundesrepublik damit rechnen, beim Grenzübertritt mit einem Temperaturmessgerät konfrontiert zu werden. Außerdem wurden Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen (!) untersagt. Alle Konzerte im weltberühmten Smetana-Saal der Goldenen Stadt sind für den Rest des Monats ausgesetzt. Und dann machte bei den vergleichsweise wenigen deutschen Touristen, die sich unter der Woche auf der Karlsbrücke verloren, am Donnerstagabend das Gerücht die Runde, dass die České dráhy (CD), die staatliche Eisenbahngesellschaft, ab Sonnabend, 14. März, nicht mehr nach Deutschland und Österreich rolle. Auch in Gegenrichtung wird es bis auf Weiteres keinen Bahnverkehr mehr geben.

Im EC Prag–Dresden–Hamburg-Altona am 13. März 2020: Eine Reisende aus Berlin desinfiziert einen Tisch im Großraumwaggon Quelle: Dominic Welters

Die Reisende greift zum Desinfektionsspray

Die Folge: Bereits am Freitagmittag warteten Hunderte von Reisenden im Praha hlavní nádraží (Hauptbahnhof Prag) auf die Abfahrt des EC Prag– Dresden– Hamburg-Altona; unter den Passagieren auch die deutsche Schach-Nationalmannschaft Ü 50. Die Senioren-Mannschaftsweltmeisterschaft, die ursprünglich bis Sonntag dauern sollte, wird nicht zu Ende gespielt. „Wir sind arg gefrustet“, sagte ein Teammitglied aus Berlin, „es ist bitter.“ Sie erfahre in der gegenwärtigen Lage, dass der moderne Mensch offenbar nicht mehr darin geübt ist, mit Krisensituationen, die seinen normalen Lebensrhythmus beeinträchtigen, umzugehen, konstatierte die 58-Jährige, als der Eurocity mit halbstündiger Verspätung endlich anfuhr. Dann griff sie zu einer Flasche Desinfektionsspray, um den Tisch im Großraumabteil abzuwischen, an dem sie saß. Und um sich gründlich die Hände zu reinigen. „Wollen Sie auch mal?“, fragte sie ihren Gegenüber.

