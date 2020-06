Prag an Tag eins nach der Grenzöffnung

Dresden/Prag

Dass Prag eine internationale Stadt ist, konnten auch geschlossene Grenzen nie ändern. Kulturelle Vielfalt, internationales Sprachgemisch und sowieso eine von diversen Einflüssen geprägte Küche haben die Moldau-Metropole über Jahrhunderte geprägt.

Maskenpflicht in Restaurants

Nun aber waren die Grenzen dieses Binnenstaates über Wochen geschlossen, nur ein verirrtes Privatflugzeug hat kürzlich für Schlagzeilen gesorgt, ansonsten gab es kaum Austausch und nur wenig Verkehr. Grund genug, der tschechischen Hauptstadt am ersten Tag der fast ein wenig überraschenden Grenzöffnung einen Besuch abzustatten. Zumal dies auch für die einheimische Bevölkerung die erste Gelegenheit war, die sprichwörtliche Kneipenkultur zu genießen, durch die Stadt zu flanieren und in die Geschäfte zu schauen.

Unspektakulär leer die endlich durchgängige Autobahn der Europastraße E 55, wenig aufregend auch die Ankunft in der nie wirklich stillen Hauptstadt. Bei den ersten Schritten durch das touristische Zentrum meint man aber ein Aufatmen zu spüren, ein unausgesprochenes Endlich! Endlich wieder freien Fuß auf freies Pflaster! Die Karlsbrücke noch ungewöhnlich leer, doch bereits mit einigen Ständern voller Fotografien und Malerei, daneben etwas Kunstgewerbe und zur Altstädter Seite hin auch eine Banda mit böhmischer Blasmusik. An den Brückenköpfen ebenso wie auf dem Wenzelsplatz und sowieso im bereits wieder stattlichen Gedränge vor der Astronomischen Rathausuhr auffallend viel Polizei in kleinen Gruppen. Würden sie eine zu enge Menschenansammlung auflösen? Offenbar genügt ihre Anwesenheit, dass es erst gar nicht dazu kommt.

Die ebenso teuren wie austauschbaren Markenläden auf der Pariser Straße (Parížská ulice) strahlen eine gähnende Leere aus, die meisten Menschen tummeln sich lieber in der strahlenden Sonne. So sind vor allem die Freisitze und Biergärten bunt bevölkert, die Innenräume der eben erst wieder eröffneten Restaurants und Cafés noch weitgehend leer. Hier gilt Maskenpflicht beim Eintreten und Verlassen der Gaststuben, auch der Gang zur Toilette darf nur maskiert erfolgen. Die wiedergewonnene Freiheit wird so ernsthaft wie betont locker genommen. Zwar klingt auf den Straßen hier und da Deutsch und Englisch mit an, doch wir werden immer mal wieder gefragt an diesem für die Tschechen besonderen Tag, wo wir denn herkommen. Habt ihr gehört, die Grenzen sind offen, und seid sofort hergefahren? Prima, dass ihr hier seid, wir haben euch vermisst.

Schleppender Neubeginn

Die sonst gern gemiedene Touri-Meile zwischen Karlsbrücke und Nikolaikirche (Mostecká ulice) glänzt mit dem ewigen Kitsch zwischen geschlossenen Läden, in denen Touristen einst ihre Füße in Knabberfischbecken zur Schau gestellt haben, und immer mehr Süßwarengeschäften. Gleich drei an der Zahl in nächster Nachbarschaft. Es sei schwer in diesen Zeiten, klagt einer der Pächter, der körbeweise bunten Zuckerkram in einem einstigen Juweliergewölbe feilbietet. Noch verirrt sich kaum Kundschaft hierher. Auf dem Weg zur Lieblingsweinstube, beim Abstecher in eines der verwaisten Antiquariate, wirkt fast alles wie früher. Bücher und Bildbände aus den Wirren eines Vielvölkerstaats, die viel zu erzählen hätten.

Das übernimmt dann der grauhaarige Chef der Vinárna. Entschuldigend weist er darauf hin, dass sein Weinangebot natürlich wie immer überschaubar, aber sehr gut sei. Wasser gibt’s natürlich auch, aber der heißgeliebte Käseteller, das begehrte Knoblauchbrot – vielleicht in den kommenden Wochen. Vorerst sei er froh, das Geschäft wieder öffnen zu dürfen. Am Nachbartisch eine ältere Dame, die erst heute aus ihrem Landhäuschen nach Prag zurückgekehrt ist. Stellvertretend wie für die ganze Nation heißt sie uns willkommen und bittet um Verständnis für den schleppenden Neubeginn.

Ein Pfau im Vojan-Park Quelle: Michael Ernst

Von dem wir, ehrlich gesagt, kaum etwas gespürt haben. Dass die Goldene Stadt nicht gleich wieder übervoll ist, wirkt schließlich recht wohltuend. Die Pfauen-Schar im Vojan-Park (Vojanovy sady) hat sich offenbar an die Abwesenheit der Menschen gewöhnt und das idyllische Anwesen am Fuße der Kleinseite für sich in Besitz genommen.

Das Bier fließt in Strömen

Im traditionsreichen „U Glaubicu“, so benannt nach einem früheren Bürgermeister, scheint sich zwischen Schließung und Wiedereröffnung kaum was geändert zu haben. Die gotischen Gewölbe sind gut besucht, das Bier fließt in Strömen, die Menschen sind fröhlich und gastfreundlich, die Speisekarte ist böhmisch vielfältig wie je. Neue Preise oder gar ein Hygienaufschlag wie hierzulande? Fehlanzeige. Allenfalls ist die Verständigung wegen des maskierten Personals nun noch etwas schwieriger, doch umso herzlicher geworden.

Internationalität am Sonnabend Nachmittag auch im Freien. Ein langer, bunter Menschenzug strömt von der Karlsbrücke heran, singt und klatscht, begleitet von Sprechchören und Plakaten: „I can’t breathe“, „One world“ und „No racism“. Das Ziel, ganz klar, ist die hermetisch abgeriegelte US-Botschaft. Überwiegend junge Leute aller Hautfarben, die Gewalt ablehnen und für ein friedliches Miteinander eintreten. Eine hoffnungsvolle Begegnung in der Weltstadt an der Moldau.

Von Michael Ernst