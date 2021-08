Trotz Corona: Sachsens Abiturjahrgang steigert Ergebnisse – hohe Abschlussquote

Dresden

Sachsens Abiturientinnen und Abiturienten haben den Widrigkeiten der Corona-Pandemie getrotzt und dabei ein insgesamt gutes Abitur ablegt. Laut Kultusministerium lag der Notenschnitt auf den Abschlusszeugnissen in diesem Jahr bei 2,08 – und somit leicht besser, als im ersten Schuljahr mit pandemischen Ausfällen (2,16). Insgesamt sei es der dritte Abschlussjahrgang in Folge, der die Ergebnisse aus dem Vorjahr noch übertreffen konnte, heißt es aus Dresden.

Fast alle der 10.339 Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen auf den Gymnasien konnten die Prüfungen letztlich bestehen und somit die allgemeine Hochschulreife erwerben. Nur 232 werden es im kommenden Schuljahr noch einmal versuchen müssen. Mit einer Absolventen-Quote von 97,9 Prozent lag der Wert auch hier besser als im Vorjahr (97,7 Prozent). 434 der Abiturientinnen und Abiturienten konnten sich sogar über die Bestnote 1,0 freuen. Im Sommer 2020 waren es noch 363 gewesen.

Abitur-Jahrgänge mit geringsten Präsenz-Ausfällen im Schuljahr

Wie auch alle anderen Lernenden in Sachsen waren die Abiturientinnen und Abiturienten seit 14. Dezember aufgrund von pandemiebedingten Schulschließungen weitgehend auf sich gestellt. Allerdings konnten sie bereits am 18 Januar in Kleingruppen auch wieder zum Präsenz-Unterricht zurückkehren, während Jüngere noch weiter in häuslicher Lernzeit verblieben.

Der Unterricht ab Januar fand bis zu den Prüfungen nur noch in den fünf relevanten Fächern statt. Zudem gab es die Möglichkeit, den ersten Termin für die Abschlussarbeiten noch auszusetzen und erst beim zweiten teilzunehmen. In allen schriftlichen Arbeiten sei die Zeit bis zur Abgaben um 30 Minuten verlängert worden und die Korrekturen allesamt an den Schulen durchgeführt und nicht etwa an fremde Bildungseinrichtungen vergeben worden.

Von Matthias Puppe