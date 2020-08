Trotz Corona-Krise: Sachsens Sparkassen laut Branchenverband nicht in Gefahr

Berlin/Leipzig

Der Ärger über die jüngste Bankenstudie des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) ist beim Ostdeutschen Sparkassenverband ( OSV) noch nicht verraucht. Statt einem Aus für Dutzende regionale Geldhäuser, das vom IWH Anfang Juli infolge der Corona-Krise prognostiziert worden war, sagte OSV-Präsident Michael Ermrich am Mittwoch gegenüber LVZ.de: „Keine der zwölf sächsischen Sparkassen ist in Gefahr.“

Kritik an Bankenstudie des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle

Dem Leibniz-Institut in Halle warf er vor, „Schwarzmalerei“ und „Panikmache“ zu betreiben. Die Autoren der Bankenstudie versuchten, mit „angeblich wissenschaftlichen Erkenntnissen“ Menschen zu verunsichern. Weder die milliardenschweren Staatshilfen für die Wirtschaft, noch das umfangreiche Sicherungssystem, die „zufriedenstellende Eigenkapitalausstattung“ oder die Pandemie-Eindämmungsstrategie der Sparkassen seien in der Studie berücksichtigt worden, kritisierte der OSV-Chef.

Michael Ermrich, Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. Quelle: dpa

IWH-Präsident Reint Gropp hatte dagegen vor einer Bankenkrise gewarnt, die Dutzende hiesige Geldhäuser, vor allem Sparkassen und Genossenschaftsbanken, etwa wegen der Ausfälle von vergebenen Krediten, in Gefahr bringen könne. Ermrich wies diese Befürchtung mit Blick auf aktuelle Zahlen zurück. Danach wurde bei den zwölf sächsischen Sparkassen lediglich bei 0,1 Prozent der Kredite die Stundung von Zins- und Tilgungsleistungen vereinbart. Das war – in absoluten Zahlen – im Freistaat bisher 11.300 mal der Fall. Rund 5700 Privatkunden sowie knapp 5200 Gewerbekunden nutzten diese Möglichkeit. Etwa 400 Aussetzungen wurden inzwischen gelöscht. Die vorübergehend ausgesetzten Summen liegen im zweistelligen Millionenbereich. Die Ausfallrisiken sind aus OSV-Sicht „beherrschbar“. Viele der betroffenen Kunden hätten inzwischen damit begonnen, ihren Schuldendienst wieder aufzunehmen, sagte Ermrich.

Sachsen bleibt weiter ein „Bargeldland“

Gleichwohl hat die Pandemie bei den regional verankerten Sparkassen deutliche Spuren hinterlassen. Doch mit internen Notfallplänen, der zeitweisen Schließung von Filialen, verstärkten Kundenkontakten über das Internet sei man „nah am Kunden“ geblieben, erklärte Ermrich. Ausgelöst durch Corona verzichteten immer mehr Kunden in Sachsen zudem auf Bargeldzahlungen. Lag der Anteil der kontaktlosen Girocard-Zahlungen im Januar bei 55,2 Prozent, betrug er im Juni 62,2 Prozent.

Allerdings, so OSV-Geschäftsführer Wolfgang Zender, bedeute dieser Trend zu Kartenzahlung und Onlinebanking nicht den generellen Abschied vom Bargeld. Auch Sachsen bleibe ein „Bargeldland“. Auch gebe es keine Hinweise dafür, dass das Corona-Virus über Geldscheine oder Münzen verbreitet werden könne, betonte Zender.

Die Pandemie sei von den Sparkassen „verkraftbar“, hieß es beim OSV. Allerdings sei Corona nicht die eigentliche Gefahr für das deutsche Finanzsystem. Die liege vielmehr in der festgezurrten Null- und Minuszinspolitik der Europäischen Zentralbank sowie in überzogener Regulierung. Mit Partnern in Wirtschaft und Politik konzentrierten sich die Sparkassen jetzt darauf, die Weichen für das Wiederhochfahren des Geschäftslebens zu stellen. Forderungen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nach 4,5 Prozent mehr Lohn im öffentlichen Dienst nannte Ermrich in diesem Zusammenhang „überzogen und unangebracht“.

Mehr Kredite vergeben im ersten Halbjahr 2020

Im ersten Halbjahr haben die zwölf Sparkassen zwischen Dübener Heide und Erzgebirge neue Kredite in Höhe von 3,1 Milliarden Euro vergeben, das entsprach 26,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auf Unternehmen und Selbstständige entfielen dabei knapp zwei Milliarden (plus 39,9 Prozent) sowie auf Privatpersonen 1,2 Milliarden Euro (plus 18,4 Prozent). Besonders gefragt in Sachsen waren ebenfalls Wohnungsbaukredite, die um 27,8 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zulegten. Die Einlagen bei den Sparkassen im Freistaat kletterten derweil auf den neuen Rekordwert von 46,8 Milliarden Euro. Das Geldvermögen der Kunden stieg, trotz Corona, im ersten Halbjahr um zwei Milliarden Euro.

