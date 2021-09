Traumjob Standesbeamtin: Zwei Eilenburgerinnen erzählen von ihren ersten Trauungen 

Eilenburg

Jeder Handgriff sitzt, als hätten sie niemals etwas anderes gemacht. Gekonnt dekorieren Franziska Müller und Marina Hantschmann den historischen Ratssaal in Eilenburg zu einem attraktiven Trauzimmer um. Ein wenig Blumenschmuck hier, eine Kerze da, das Buch „Unsere Hochzeit“ darf nicht fehlen, die Redemappe und zwei Stühle ebenso wenig. Wenn dann noch das Hochzeitspaar die Ringe und Gäste mitbringen, steht einer Trauung im Rathaus der Großen der Kreisstadt nichts mehr im Weg.

Trauungen sind schönste Aufgabe

Franziska Müller und Marina Hantschmann sind die neuen Standesbeamtinnen. Sie haben im Februar beziehungsweise Ende August ihre Arbeit begonnen. Freilich besteht die nicht in der Hauptsache aus Trauungen, auch Geburten und Sterbefälle beurkunden sie oder forschen nach Ahnen. Aber Eheschließungen gehören zu ihren schönsten Aufgaben. Die zwei Frauen können gut miteinander. Sie strahlen Fröhlichkeit aus. Und die gehört ja irgendwie dazu, wenn man für andere Menschen den schönsten Tag des Lebens ausrichtet.

Franziska Müller kann sich noch gut an ihre erste Trauung erinnern. Die war am 21. August, vor ihr stand ein junges Paar mit zwei Kindern. „Die Trauung war sehr schön, es ging sehr familiär zu“, erzählt die gebürtige Zittauerin, die mit 18 Jahren wegen des Studiums nach Leipzig gezogen war. Sie hatte damals ein Faible für Naturwissenschaften und begann ein Chemie-Studium. Dies sei aber nur von kurzer Dauer gewesen. Sie hatte es abgebrochen und eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in der Eilenburger Stadtverwaltung begonnen.

So liefen die ersten Eheschließungen

„Bei meiner ersten Trauung war ich sehr aufgeregt. Wenn man dann so vor dem Hochzeitspaar redet, vergeht die Zeit ziemlich schnell. Man bekommt die kleinen Details gar nicht so mit“, erzählt die Mutter zweier Kinder, die nach wie vor in Leipzig lebt und jeden Tag nach Eilenburg pendelt.

Am selben Tag hatte sie noch eine zweite Trauung. „Die war eine echte Herausforderung, weil neun Kleinstkinder dabei waren. Die lenkten mich natürlich ab, ein Kind rannte im Saal umher, ein anderes war mit Keksen unterwegs. Aber das war nicht schlimm, es war eher witzig und hat mir nichts ausgemacht. Das war bis jetzt meine schönste und emotionalste Eheschließung.“

„Kontakt mit Leuten ist schön“

Auch wenn eine Trauung im Schnitt nur um die 30 Minuten dauert, ist der Aufwand davor groß. Franziska Müller und Marina Hantschmann treffen sich zum Vorgespräch mit dem jeweiligen Paar, schreiben anschließend die Rede auf das Paar zu. „Wir nehmen uns dafür viel Zeit. Das Schreiben der Rede dauert länger als die Eheschließung“, sagt Franziska Müller, die auch auf die Erfahrung von Marina Hantschmann setzen kann. Die 37-Jährige, die in Audenhain und Leipzig lebt, war schon in ihrer Heimatgemeinde Mockrehna als Standesbeamtin tätig, hat 14 Jahre Berufserfahrung im Standesamt, sieben Jahre davon als Leiterin. Davor lernte sie beim Landratsamt in Torgau den Beruf der Verwaltungsfachangestellten, von 2007 bis 2010 absolvierte sie ein Studium zum Verwaltungsbetriebswirt.

Von Mockrehna zog es sie dann nach Leipzig und begann nunmehr am 30. August ihre Arbeit in der Eilenburger Stadtverwaltung. Für die neue Stelle hat sie extra ihre Elternzeit abgebrochen. Denn sie wollte wieder zurück zu den beruflichen Wurzeln. „Wenn man eine so lange Zeit als Standesbeamtin gearbeitet hat, fehlt einem das schon“, erzählt sie. „Der Kontakt mit den Leuten ist einfach schön.“ Das schätzen die beiden Frauen. „Als Standesbeamtin zu arbeiten, ist ein sehr positiver Job. Und die Leute sind sehr dankbar“, erzählt Franziska Müller. In anderen Bereichen der Verwaltung habe man stattdessen mit Beschwerden zu tun und sei oftmals mit dem Frust der Menschen konfrontiert.

140 Trauungen im Jahr

Privat steht bei beiden freilich die Familie oben an. Als Mütter sind Franziska Müller und Marina Hantschmann stark gefordert. Hobbys kommen aber trotzdem nicht zu kurz. „Ich nähe ganz gern Kinderkleidung. Außerdem haben wir eine Jahreskarte für den Zoo und sind gern draußen an der Luft“, sagt Franziska Müller. Sie lobt auch ihren Arbeitgeber, die Stadtverwaltung. „Ich habe hier immer Unterstützung erhalten, auch meine Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt wurde bezahlt. Ich will hier für immer bleiben.“

Marina Hantschmann, die in ihrer Freizeit gern liest, mit Sohn Anton die Natur entdeckt, Fotos macht und ab und an auch Tischtennis spielt, fühlt sich ebenso gut aufgehoben in ihrer neuen Wirkungsstätte. Beide Frauen und ihre Kollegin Stefanie Schlesinger, die gerade in Elternzeit ist, freuen sich jetzt auf neue Hochzeitspaare, die sich bei ihnen das Ja-Wort geben. Um die 140 Ehen schließen sie pro Jahr. Und an besonderen Tagen wie dem 22.2.2022 wollen sie sogar mehr Eheschließungen anbieten als üblich – dann sechs statt drei am Tag. Die ersten Anmeldungen liegen schon vor.

Von Nico Fliegner