Voigtsdorf

In diesem Jahr ist alles anders. Kein Weihnachtsmarkt, kein Glühwein- und Lebkuchenduft und auch kein Blasorchester im erzgebirgischen Voigtsdorf ( Landkreis Mittelsachsen) zum traditionellen Katzenwiegen. Dennoch setzt Jens Lommatzsch wie an jedem 1. Advent seinen Kater Nero auf die Waage. Denn der schwarzen Vierbeiner ist der Wetterprophet schlechthin.

Nur die Pest konnte den Kater stoppen

„Je mehr Winterspeck sich Nero angefressen hat, desto kälter wird der Winter“, sagt Lommatzsch. In der Vergangenheit sei die Vorhersage immer eingetreten. Es hatte schon Zeiten gegeben, da habe der Kater weit über ein Drittel seines Normalgewichts zugelegt. Da wurde der Winter dann ein „besonders harter mit meterhoher Schneedecke und zugefrorenen Seen“.

Die Parallele zu Murmeltier Phil in Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania komme nicht von ungefähr, sagt Lommatzsch. Sieht das pelzige Tier seinen Schatten, gibt es weitere sechs Wochen kaltes Winterwetter, wenn nicht, kehrt bald der Frühling ein. „Die Nähe zum Katzenwiegen ist groß, was daran liegt, dass unter den deutschen Einwanderern auch Erzgebirger waren, die ihre Traditionen mitgenommen und ein wenig angepasst haben“, behauptet der Berufsschullehrer und kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. In alten Dorfchroniken will er auf die Tradition des Katzenwiegens gestoßen sein. Dort stehe auch, dass in früheren Zeiten das Fest nur einziges Mal und zwar 1380 wegen der Pest ausgefallen sei.

Elefant & Co. sehen dem Spektakel zu

Statt des Publikums – in den vergangenen Jahren schauten hunderte Gäste und Einheimische dem Spektakel auf dem Dorfplatz zu – sitzen in diesen Corona-Zeiten nur einige Puppen und Plüsch-Elefant „Eli“ auf den Stühlen vor dem Haus der Familie Lommatzsch. Statt Liveband entlockt Isolde Lommatzsch dem Grammofon einige Töne. Und statt Balkenwaage mit Gewichten wird Nero auf eine Babywaage gesetzt, die 5450 Gramm anzeigt.

21 Prozent habe Nero gegenüber seinem Sommergewicht zugelegt. „In früheren Jahren hatte er schon sechs und mehr Kilogramm, da war er aber auch nicht krank.“ Nero kämpfe mit mehreren Abszessen, erhole sich aber zusehends.

Und was heißt das nun für den Winter: „Das wird ein normaler bis strenger“, meint der Bereitsteller von Quartier und Leckerlis für Nero. Zweifel daran, dass es so kommt, lässt er keine aufkommen.

Von Andreas Dunte