Bis auf dem 17 Hektar großen Gelände an der Autobahnabfahrt Döbeln-Nord die ersten Bagger und später Baukräne anrollen, werden noch einige Monate vergehen. Am Donnerstagabend soll der Döbelner Stadtrat die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschließen.

Im Gespräch mit LVZ.de erläutert Karls-Chef Robert Dahl, wie es aktuell um die Pläne für den neuen Karls Erdbeerhof in Döbeln steht. Quelle: Sven Bartsch

15 Millionen Euro Investition an der Autobahnabfahrt Döbeln-Nord

Unternehmer Robert Dahl hat mit seiner Karls Tourismus GmbH im Oktober 2020 die Flächen südlich der Autobahn A 14 zwischen der Bundesstraße B 169 und der Bahnstrecke Berlin – Döbeln – Chemnitz von der Stadt Döbeln gekauft. Der Stadtrat hat für das Projekt bereits grünes Licht geben. Jetzt geht es um die planungsrechtlichen Fragen und die erste Details. Robert Dahl, Enkel des Firmengründers, möchte mit seinem Unternehmen etwa 15 Millionen Euro in den ländlichen Erlebnispark investieren und das Areal in mehreren Abschnitten mit Manufaktur, Gastronomie, Übernachtungsmöglichkeiten sowie ergänzenden Einrichtungen bebauen. 100 Mitarbeiter sind im ersten Ausbauschritt geplant.

Karls Erlebnis-Dorf kommt mit Bekanntem und Neuem nach Döbeln. Quelle: Karls Touristik GmbH

Atlantics aus Döbeln baut die passenden Rutschen

„Aktuell bereiten wir mit unserem Leipziger Planungsbüro den Vorentwurf des Bebauungsplanes vor. Wir stimmen uns gerade über die Verkehrsanbindung, die Aufteilung des Geländes und zahlreiche naturschutzrechtliche und Umweltfragen ab. Das ist wichtig und braucht auch angemessen Zeit“, sagt Robert Dahl. Doch parallel arbeiten die Planer seines Unternehmens schon am Masterplan für das neue Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln. Nur ein bisschen lässt sich der Unternehmer dabei schon in die Karten gucken. „Wir arbeiten seit Jahren mit dem in Döbeln ansässigen Rutschenbauer Atlantics zusammen. Mit deren Chef, Rene Claußnitzer, habe ich schon Gespräche geführt, wie wir schon im Eingangsbereich eine coole Rutsche einbauen können“, so der Robert Dahl weiter.

Ländliche Themen mit fünf Säulen

Das Grundkonzept Karls Erlebnis-Dörfer besteht aus den fünf Säulen von ländlich geprägten Freizeitattraktionen für Familien und insbesondere Kinder, Handel mit themenbezogenen Waren, Schaumanufakturen mit Bildungs- und Unterhaltungscharakter nebst Verkauf der dort produzierten Waren, Gastronomie und Beherbergung. In sämtlichen Erlebnisdörfern ist der Eintritt frei. Darüber hinaus ist die Freizeiteinrichtung ganzjährig auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Als Attraktionen fest im Plan sind in Döbeln die Erdbeer-Raupenbahn, ein fliegender Kuhstall, eine nostalgische Feldbahn, die Traktorbahn und ein Tobeland. Für den Verkauf themenbezogener Waren und der Manufakturprodukte sind mindestens 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche vorgesehen und zudem 200 Betten für die Gäste.

Auch die Traktorbahn wird in Döbeln nicht fehlen. Quelle: Karls Touristik GmbH

Erdbeerhotel „Mieze Schindler“ oder „Alles Paletti“

Bei den Manufakturen hat Robert Dahl die Hofbäckerei und eine Brotmanufaktur mit neuem Konzept, die klassische Marmeladenmanufaktur und zwei bis drei neue Manufakturen im Blick, die es bisher noch nirgends gibt. Bei dem geplanten Hotel auf dem Gelände ist noch nicht ganz sicher, ob die neuen und fertigen Pläne des Erdbeerhotels „Mieze Schindler“ erstmals umgesetzt werden. „Denkbar ist auch, dass wir eine Neuauflage unsere Upcycling-Hotels „Alles Paletti“ mit nach Döbeln bringen. Denn dieses Konzept schlägt gerade richtig gut ein“, sagt der Unternehmer. Die Gestaltungspläne sollen in ein paar Wochen fertig sein. Dann geht es mit den Gebäuden in die Detailplanungen.

Nächstes Ziel: Baurecht und gute Verkehrsanbindungen

Der Bebauungsplan, dessen Aufstellung der Stadtrat nun beschließen wird, hat zum einen für das große Vorhaben das Baurecht zum Ziel. Geregelt werden zudem die verkehrs- und medientechnische Erschließung des Baugebietes und die Abwicklung des Besucherverkehrs durch eine entsprechende Zufahrt und ein ausreichendes Angebot an Parkplätzen für Autos und Busse. Auch Alternativen zum individuellen Autoverkehr wie Busshuttle, eine Anbindung an das vorhandene Radwegenetz und per Bus an den Stadtverkehr Döbeln samt Verbindung zum Döbelner Hauptbahnhof sind Teil der Planungen.

Berücksichtigt werden müssen in den Planungen zudem wasserrechtliche Belange, denn Teile des Gebietes befinden sich in einer Trinkwasserschutzzone sowie Umwelt-, Natur- und Artenschutz. Der Bebauungsplan wird zudem auch Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen ausweisen, mit denen die Eingriffe in die Natur wieder ausgeglichen werden müssen.

Baustart vielleicht im Frühjahr 2022

Robert Dahl rechnet mit insgesamt etwa einem Jahr im Bebauungsplanverfahren. Anfang 2022 können, wenn alles gut geht, vielleicht die Bauanträge gestellt werden. Bis zur Baugenehmigung vergehen dann auch noch ein paar Monate. Den Bau eines solchen Karls Erlebnis-Dorfes in Döbeln hat der Unternehmer mit etwa neun Monaten Bauzeit veranschlagt. Im allerbesten Fall könnte Ende 2022 Eröffnung sein.

