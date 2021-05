Tourismusministerin Klepsch: „Sachsen schon gut gebucht“

Dresden

Die fallenden Inzidenz-Werte in Sachsen sorgen bei Hoteliers, Campingplatzbetreibern und Vermietern von Ferienwohnungen für vorsichtigen Optimismus. Vielleicht, so die Hoffnung zwischen Görlitz, Plauen und Torgau, könne die Sommersaison den totalen Umsatzeinbruch der Wintersaison noch abfedern. Auch Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch sieht für die Branche Licht am Ende des Corona-Tunnels. „Ich gehe davon aus, dass im Sommer aufgrund der Pandemie zunächst weiterhin der Tourismus innerhalb Deutschlands eine große Rolle spielen wird“, sagte die CDU-Politikerin am Sonnabend. Die Pandemie habe das Reiseverhalten und auch die Reisewünsche verändert, so Klepsch. „Es gibt im Freistaat bereits zahlreiche Buchungsanfragen für den Sommer.“ Zu den Regionen die besonders gefragt seien gehöre das Vogtland.

Neun Millionen Euro aus „Corona-Fonds“

Mit Blick auf den Länder-Flickenteppich und die verschiedenen Öffnungsregeln zwischen Ostsee und Alpen forderte Klepsch „zügig eine bundesweit einheitliche und europaweite Lösung“, um den Status von Geimpften, Getesteten oder Genesenen sicher nachweisen zu können. Für die gebeutelte Tourismus- und Kulturbranche im Freistaat stellte die Ministerin klar, dass aus dem Sondervermögen „Corona-Bewältigungsfonds Sachsen“ neun Millionen Euro als Fördergelder zusätzlich zur Verfügung stünden. Davon entfallen fünf Millionen Euro auf Zoos, zwei Millionen Euro auf Musikschulen und zwei Millionen Euro auf den Neustart in der Tourismusbranche und die wissenschaftliche Begleitung der Modellprojekte.

Hoffnung auf Sachsen-Präsenz bei ITB 2022

Trotz der Hoffnung für den Sommer 2021: Der Freistaat brauche weiter verstärkte Anstrengungen und neue Ideen, um vom Deutschlandtourismus mehr profitieren zu können, sagte Klepsch. Ein wesentlicher Schritt zur Erhöhung der Aufmerksamkeit für Sachsen als Reiseziel sei die Internationale Tourismusbörse ITB in Berlin. In diesem Jahr habe Sachsen als Kulturpartnerland teilgenommen und sich als Kultur- und Städtereiseziel präsentiert. „Für 2022 hoffen wir wieder auf eine Präsenzmesse mit der entsprechenden Öffentlichkeit und Medienpräsenz Sachsens als Partnerland.“

Von André Böhmer