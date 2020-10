Tourismus in Sachsen: Große Verunsicherung und viele Stornierungen

Leipzig

Seitdem sich Bund und Länder auf ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus innerdeutschen Gebieten mit hohen Infektionszahlen geeinigt haben, herrscht vor allem eins: Verunsicherung. „Es gibt definitiv viele Stornierungen“, sagt Andrea Kis vom Landestourismusverband Sachsen (LTV). Dort häufen sich in den letzten Tagen die Anfragen sowohl von Reisenden als auch von Hotels und Pensionen. „Es herrscht eine generelle Verunsicherung“, so Kis.

Das bestätigt auch Axel Klein. Als Geschäftsführer der Dehoga Sachsen weiß er um die derzeit schwierige Situation in der Hotelbranche. Das Beherbergungsverbot hält er „für völlig übertrieben“. Die Einhaltung der Hygieneregeln sei richtig und wichtig, aber die aktuellen Maßnahmen würden einen immensen organisatorischen Aufwand für die Hotels bedeuten und Reisende in erster Linie verunsichern. Der Hotel- und Gaststättenverband veröffentlicht jeden Morgen eine aktualisierte Liste mit den innerdeutschen Risikogebieten, inklusive aller Postleitzahlen. Das erleichtere es den Hotels, ihre Anreiselisten zu überprüfen, so Klein.

Geringe Testkapazitäten

Zwar stehe Sachsen mit den insgesamt vergleichsweise geringen Infektionszahlen noch relativ gut da, aber auch im Freistaat würden Stornierungen von Hotelbuchungen zunehmen, berichtet der Geschäftsführer weiter. Vorrangig Touristen, die aus Risikogebieten nach Sachsen reisen wollten, würden ihren Urlaub absagen. Denn der für einen Aufenthalt notwendige Corona-Test – der nicht älter als 48 Stunden sein darf – wolle nicht von allen erbracht werden. Doch selbst wenn Urlauber sich vorab testen lassen wollen, ist das nicht immer möglich. „Ich kenne Fälle aus Berlin, wo Menschen keinen Corona-Test bekommen haben, weil die Nachfrage so hoch war“, berichtet Andrea Klein.

Nach wie vor viele Nachfragen

Stornierungen kommen nicht nur von den Reisenden, sondern auch von den Hotels selbst. Tino Richter, Geschäftsführer des Tourismusverbands Sächsische Schweiz, kennt in der beliebten Urlaubsregion Hoteliers, die Gäste aus Risikogebieten vor ihrer Anreise über die derzeitigen Bedingungen eines Urlaubs informieren würden. Viele Gäste würden aber von sich aus absagen. Dennoch sei die Sächsische Schweiz nach wie vor ein beliebtes Urlaubsziel. „Seit dem Sommer haben wir eine sehr starke Nachfrage zu verzeichnen“, sagt Tino Richter. Auch jetzt im Herbst halte diese noch an – trotz Stornierungen. „Es gibt nach wie vor viele Touristen, weil die Region noch relativ sicher ist“, so Richter. Anders sieht es hingegen im Erzgebirge aus. Hier werden seit längerem steigende Coronazahlen gemeldet. Am Montag wurde der Landkreis zum ersten Corona-Risikogebiet in Sachsen erklärt.

Kritik am Beherbergungsverbot

Der Landestourismusverband kritisiert das Beherbergungsverbot als nicht praktikabel und fordert stattdessen „Vereinfachungen mit deutschlandweit einheitlichen und praktikablen Bestimmungen“. Der Verband betont die großen Verunsicherungen bei Gästen und Unternehmen, die sich ohnehin in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden würden. Eine Prognose darüber, wie sich die Lage weiter entwickelt, ist schwer zu treffen. Denn es gibt täglich neue Risikogebiete und damit wohl auch neue Stornierungen.

Von Lilly Günthner