Leipzig

Wenn Ostern die Fastenzeit endet und die Familie gemeinsam feiern will, ist Schlemmen angesagt. Doch was tun, wenn die Lebensmittel deutlich teurer werden und man hinterher auch nichts wegwerfen will? Die Verbraucherzentrale Sachsen gibt dazu Tipps.

1. Das Osterfest vom Ende her denken

Vorher ist Nachher und Planung eine hohe Kunst. Darum ist es wichtig, den Bedarf nicht an einer bevorstehenden Sintflut, sondern an den tatsächlichen Erfordernissen auszurichten. „Wem von Beginn an bewusst ist, dass Reste Platz im Kühlschrank brauchen, nicht alles am Folgetag noch appetitlich aussieht und empfindliche Lebensmittel oder Speisen mit rohem Ei gar verdorben sein können, ist schon gut aufgestellt und vermeidet überflüssige Lebensmittelabfälle“, erklärt Uta Viertel, Lebensmittelexpertin der Verbraucherzentrale Sachsen.

2. Die richtige Menge einkaufen

Das sagt sich so leicht. Essen für eine große Runde vorzubereiten, erfordert aber gute Planung. Dem tatsächlichen Bedarf und den realistischen Mengen nähert man sich am ehesten, wenn folgende Fragen möglichst präzise beantwortet sind: Wie viele Personen sind eingeladen? Sind unter den Erwachsenen Senioren? Sind Kinder dabei und welche Vorlieben haben sie? Welche Mahlzeit ist vorausgegangen? Welche Aktivitäten werden zwischenzeitlich durchgeführt? Wie viele Gänge soll die Mahlzeit umfassen? Dabei gilt die Faustregel: Bei mehreren Gängen müssen kleine Portionen kalkuliert werden, damit die Gäste nicht schon nach der Vorspeise gesättigt sind, sondern noch mit Freude dem Hauptgericht entgegenfiebern.

3. Der Hamster ist der natürliche Feind des Portemonnaies

Ohne einen übersichtlichen, klar strukturierten Einkaufszettel sollte man jedenfalls keinen Supermarkt betreten. Hilfreich ist auch, sich vorher bereits Alternativen zu überlegen, falls es das eine oder andere nicht gibt. All das schützt vor unüberlegten Hamsterkäufen. Letztlich ist ein Kilo heimischer Äpfel bekömmlicher als 40 Rollen Toilettenpapier. Die hohe Kunst des Ostereinkaufs ist es, im Vorfeld die Werbebeilagen der Märkte zu vergleichen und sich dann für einen zu entscheiden. Oder eben gleich zum Direktvermarkter zu gehen.

4. Mit einem Buffet kleinere Mengen anbieten

Wer ein Buffet zubereitet, muss nicht für jeden Gast von jeder Speise eine vollständige Portion zubereiten. Das Interessante am Buffet ist es ja gerade, aus einem reichhaltigen Angebot entsprechend des eigenen Geschmacks mehrere kleine Leckereien auszuwählen und zu genießen. Also weniger ist hier mehr.

5. Die Umwelt soll möglichst auch nicht leiden

Es muss nicht immer Obst und Gemüse aus Übersee sein, dass einmal um den Erdball geflogen wurde. Sobald der pflanzliche Anteil hoch ist und Gemüse serviert werden, die gerade Saison haben, ist das Festessen nachhaltiger. Im Moment gehört vor allem gelagertes Wintergemüse zu den saisonalen Gemüsen: Verschiedene Kohlsorten wie Rosenkohl, Wirsing und Weißkohl, Wurzelgemüse wie Möhren und Pastinaken und rote Beete liefern ein Farbenspektakel. Im April lassen auch die ersten Frühjahrsgemüse nicht mehr lange auf sich warten: Spargel, Lauch und Spinat können schon bald geerntet werden. 200 Gramm gegartes Gemüse sind bei einem 1-Gang Menü eine gute Grundlage.

6. Die Fleischesser nicht vor den Kopf stoßen

Nicht jeder wünscht sich zu Ostern ein glutenfreies Tofu-Filet mit Bambussprossen. Und selbst Veganer mögen es, wenn ihr Essen zwar nicht aus Fleisch besteht, aber zumindest danach aussieht. Ein weites und zugleich heikles Thema. Doch auch hier weiß Lebensmittel-Expertin Viertel Rat: „Fleisch ist bei einem klimaschonenden Festessen wie ein I-Tüpfelchen. Um keine Erwartungen zu enttäuschen kann man die eher kleine Menge von etwa 100 Gramm pro Person vorab schon ankündigen und vermitteln, dass so jeder einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz beiträgt.“

7. Nichts wegwerfen müssen

Man muss sich nichts vormachen: Nach Ostern wird es immer angefangene Vorräte und Lebensmittel geben. Besser deshalb vorher überlegen, was man damit anfangen kann. Wer daraus eine Pizza oder eine wohlschmeckende Soljanka zaubert, wird bei den „Mitessern“ nicht einmal in den Verdacht einer bloßen Notlösung geraten und der Kreativität nach dem Osterfest die Krone aufsetzen..

Von Roland Herold