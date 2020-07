Leipzig

Der Trend kommt aus den USA, hat aber Fans auf der ganzen Welt: Ein Leben im „Tiny House“ bedeutet Wohnen auf kleinstem Raum - ob mobil oder dauerhaft an einem Ort. Gemeinsam mit Tischlermeister Sebastian Pfeil von „Rolling Homes“ und dem Leipziger Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, Tony Selle, klären wir die wichtigsten Fragen.

Was macht die Leipziger „Rolling Homes“ aus?

Die Standardvarianten der „Rolling Homes“ ist der schicke „Erker“: Ein Bauwagen, der sich sogar in eine Richtung ausziehen lässt, wodurch man noch einige Quadratmeter gewinnt. Die Deckenhöhe beträgt 2,70 Meter. Gas, Wasser und Elektrik sind fertig installiert und abgenommen. Dazu gibt es einen kleinen Holzofen, der über einen Metall-Schornstein abzieht. Der „Erker“ selbst ist ein wilder Holzmix: Ein Fachwerk aus Fichte hält alles zusammen, die Fassade ist aus Lärche, die Innenverkleidung aus Birkensperrholz, der Dielenboden aus Kiefer, die Fußleisten aus Eiche. Das alles ist winterfest und mit Holzwolle gedämmt – und wiegt etwa 13 Tonnen.

Wie groß ist ein so eine Mini-Heim – und was kostet es?

Preislich geht es los bei knapp 60.000 Euro. Dafür gibt es 34 Quadratmeter auf einer Länge von neun Metern und einem Erker – inklusive Elektrik, einer Küchenzeile und einem Bad mit Badewanne. Ob pinker Kleiderschrank, zweite Etage oder ein zusätzlicher Erker für 12.000 Euro – bei den Extras ist vieles möglich. Der endgültige Preis richtet sich nach den Einrichtungswünschen der Bauherren.

Tischlermeister Sebastian Pfeil (35) plant seit 2015 mobile Lebensräume aus Holz. Sein Unternehmen „Rolling Homes“ in Borsdorf übernimmt nicht nur den Bau, sondern kümmert sich auch um passgenaue Innenausstattung. Quelle: Foto: André Kempner

Welche Vorteile bietet ein Mini-Haus?

Neben den günstigeren Baukosten im Vergleich zum klassischen Ein- oder Mehrfamilienhaus, werden auch Betriebskosten gespart – vorausgesetzt das kleine Domizil ist gut gedämmt. Verfügt das eigene „Tiny House“ zudem über Räder und eine Zulassung für die Straße, kann es sein Besitzer bei einem Umzug einfach mitnehmen. Bei den großzügigen Maßen dürften keine Beklemmungen auftreten. Das XXL-Bett ließe sich ebenso problemlos unterbringen wie der geliebte Fernseher im Großformat. Es kommt eben darauf an, welche Prioritäten die Bewohner setzen wollen. Aber darum ging es ja schon immer beim „Tiny House“.

Gibt es auch Nachteile?

Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein Mini-Haus zuzulegen, sollte sich aber auch der Nachteile bewusst sein: Eine vierköpfige Familie wird in der Regel weniger Freude haben als genügsame Singles und kinderlose Paare. Zudem erfordert der Bau eines Kleinsthauses viel Planung, die Kenntnis zahlreicher baurechtlicher Vorgaben und viel Disziplin beim Ausmisten der eigenen Habseligkeiten. Der klassische Bewohner einer Drei-Zimmer-Wohnung besitzt vermutlich mehr Dinge, als sich in einem Haus im Mini-Format unterbringen lassen. Für rauschende Feste mit vielen Gästen eignet sich die kleine Behausung meist ebenso wenig wie für Senioren oder für Menschen, die einen Rollstuhl benötigen, da die wenigsten „Tiny Houses“ barrierefrei sind.

Braucht die Mini-Behausung eine Baugenehmigung?

Sobald ein „Tiny House“ auf einem Grundstück aufgestellt und dauerhaft bewohnt werden soll, gilt es in der Sächsischen Bauordnung als Gebäude und braucht in der Regel eine Baugenehmigung. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Ob das eigene Bauvorhaben darunter fällt, kann im Zweifel ein Rechtsexperte und die zuständige Baurechtsbehörde klären.

Tony Selle (40) ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Leipzig. Die Kanzlei „Hafkesbrink Selle“ ist spezialisiert auf alle Fragen rund um Immobilien und Bauen. Quelle: Kanzlei Hafkesbrink Selle

Wird ein „Tiny House“ dauerhaft bewohnt, gibt es aber noch einige Voraussetzungen, die es erfüllen muss: So sieht die Bauordnung des Freistaates vor, dass das Mini-Zuhause über eine Küche oder eine Kochnische, ein Bad und eine Toilette verfügen muss. Auch eine wirksame Belüftung muss gewährleistet sein, weitere Vorgaben betreffen zudem die Höhe der Aufenthaltsräume oder auch Rettungswege, Treppen, Fenster und Türen.

Wo darf ein „Tiny House“ stehen?

Wer ein „Tiny House“ zu seinem festen Wohnsitz machen will, braucht dafür ein geeignetes Grundstück. Dieses muss zum Wohnen zugelassen sein. Soll heißen: Ein Grundstück in einem ausgewiesenen Wohngebiet eignet sich für eine stationäres Mini-Haus, Opas Gartengrundstück aber nicht. Ob sein auserkorenes Fleckchen Erde auch wirklich geeignet ist, kann ein „Tiny House“-Bauherr dem entsprechenden Flächennutzungsplan entnehmen. Zudem muss das Grundstück auch erschlossen sein, sprich nicht nur an das öffentliche Straßen- und Wegenetz angeschlossen sein, sondern auch über einen Strom-, Wasser- und Abwasserzugang verfügen.

Was sollten Interessenten noch beachten?

Wer mit dem Gedanken spielt, sich eine Mini-Behausung zuzulegen, der sollte sich möglichst viele Anbieter ansehen und sich beraten lassen. So lassen sich unterschiedlichste Ideen verschiedener Hersteller für das eigene Wunschhaus kombinieren. Wichtig sind vor allem Besichtigungstermine vor Ort, um ein geeignetes Mini-Heim für die eigenen Bedürfnisse zu finden. Auch die Planung braucht Zeit: Vom Bau der Außenhülle über den Innenausbau bis zum Aufstellen auf dem ausgewählten Grundstück können durchaus zwölf Monate vergehen.

