Thüringenwahl: So läuft das Rennen bei den Direktkandidaten

Erfurt

Nach Auszählung von zwei Dritteln der Stimmbezirke führen Direktkandidaten der CDU in 20 der 44 Wahlkreise. AfD-Bewerber liegen nach Zahlen des Landeswahlleiters vom Sonntag in 14 Wahlkreisen vorne, Bewerber der Linken in 9. Für die SPD kann bisher nur ihr Fraktionsvorsitzender Matthias Hey in seinem Gothaer Wahlkreis auf das Direktmandat hoffen.

Von den Spitzenkandidaten der 6 voraussichtlich in den Landtag einziehenden Parteien liegt Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in seinem Erfurter Wahlkreis mit 42,9 Prozent vorn sowie CDU-Landeschef Mike Mohring mit 31,2 Prozent. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee ( SPD) ist in seiner Heimatstadt Gera mit 14,4 Prozent derzeit nur auf Platz 4.

Von LVZ