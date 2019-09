Thüringen hat in Mitteldeutschland die besten Straßenbrücken

Leipzig

Der Freistaat Thüringen verfügt in Mitteldeutschland und auch bundesweit über die besten Straßenbrücken – sowohl was den Anteil der Bauwerke in einem sehr guten Zustand betrifft als auch die Anzahl der Problem-Brücken. Dies ergab eine Umfrage der LVZ in den verantwortlichen Ministerien der drei Bundesländer. Sachsen folgt auf dem silbernen Rang, Sachsen-Anhalt ist das Schlusslicht. Insgesamt liegen die mitteldeutschen Länder weit vorn im bundesdeutschen Ranking.

Von den fast 1000 Thüringer Autobahnbrücken erhalten nur 0,2 die Note „nicht ausreichend“, dafür knapp 20 Prozent ein „sehr gut“ – der beste Wert aller Straßenarten. „Ein Ungenügend“ gibt es lediglich für 0,4 Prozent der gut 700 Bundesstraßen-Brücken sowie 1,4 Prozent der fast 3000 Landesstraßen-Brücken.

Zustand der Straßenbrücken in Mitteldeutschland. Quelle: Patrick Moye

In Sachsen müssen sich zwei Prozent der fast 900 Bundesstraßen-Brücken sowie 3,5 Prozent der über 3100 Staatsstraßen-Brücken die Note „ungenügend“ gefallen lassen. Dafür hält der Freistaat insgesamt gesehen seine Staatsstraßen besser in Schuss als die anderen beiden Bundesländer. Fast 15 Prozent werden mit „sehr gut“ beurteilt.

Schlusslicht Sachsen-Anhalt hat vor allem Probleme mit seinen Landesstraßen. 16 Prozent der etwa 2300 Brücken rangieren hier in den Kategorien „nicht ausreichend“ oder „ungenügend“. Auch bei Autobahnen und Bundesstraßen fährt das Land die schlechtesten Werte ein.

Von allen drei Bundesländern hat Sachsen im Vorjahr mit 34,6 Millionen Euro das wenigste Geld in Brücken an Bundes- und Staatsstraßen investiert. In Thüringen waren es 36,2 Millionen Euro, in Sachsen-Anhalt zwischen 40 und 45 Millionen Euro.

Interessant: In Sachsen-Anhalt stammen fast 70 Brücken – 19 an Bundes- und 48 an Landesstraßen – aus der Zeit von vor 1900.

Von Martin Pelzl