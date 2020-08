Leipzig

Thomas Reinhold (56) ist vom 1. September an oberster Kommunikationschef der Mitteldeutschen Flughafen AG mit ihren beiden Airports Leipzig/Halle und Dresden. Zugleich verantwortet er die Beziehungen zur Politik.

Der 56-jährige Reinhold war drei Jahre lang bis März 2020 Sprecher des Personalvorstandes des Essener Industriekonzerns ThyssenKrupp. Zuvor war er unter anderem bei der Unternehmensberatung Roland Berger, der „ Wirtschaftswoche“ und der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ tätig. Die Stelle für Politik-Beziehungen war am Flughafen mehrere Jahre lang nicht besetzt.

Die beiden Airports hätten „alle Chancen, ihre Rolle als herausragende Unternehmen der Region weiter auszubauen“, sagte der gebürtige Berliner am Montag. „Wir wollen die Vernetzung mit den vielfältigen Akteuren in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vorantreiben. Ich ergreife gerne die Chance, an dieser außergewöhnlichen Geschichte mitzuschreiben“, erklärte Reinhold

Uwe Schuhart (45) bleibt Konzernpressesprecher.

