Testen, Masken, Homeoffice: So rüstet sich Sachsen für die vierte Welle

Dresden

Sachsen wappnet sich mit einem Corona-Herbstplan gegen eine mögliche vierte Welle. Die Landesregierung hat am Dienstag ein mehrstufiges Programm beschlossen. In dem Beschluss heißt es: „Die Maßnahmen sollen nicht nur die Gesundheit der Bevölkerung schützen, sondern auch dafür sorgen, dass weitreichend einschränkende Maßnahmen (Lockdown) durch frühzeitiges Handeln nicht erforderlich werden.“ Hier die wichtigsten Punkte im Überblick.

Testen

Die Corona-Tests sind auch in den kommenden Monaten eine der zentralen Schutzsäulen. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 35 überschreitet, gelten wieder flächendeckende Testpflichten. Aktuell werden zwar immer mehr Testzentren geschlossen – doch der Herbstplan sieht vor, dass die Kommunen für den Ernstfall entsprechende Kapazitäten absichern sollen. Anders als im Herbst 2020 seien hierfür keine Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung mehr erforderlich, „da bei den nunmehr verfügbaren Schnelltests kein Arztvorbehalt besteht“. Darüber hinaus sollen auch Apotheken und Zahnärzte weiterhin Tests anbieten.

Impfen

Mit entsprechenden Kampagnen soll noch stärker für das Impfen geworben werden. Die 13 bestehenden sächsischen Impfzentren einschließlich der dazugehörigen 30 mobilen Teams werden bis Ende September 2021 weiter in Betrieb bleiben. Für die Zeit danach erarbeitet das Sozialministerium momentan ein Konzept, um im Freistaat weiterhin flächendeckend impfen zu können. „Aktuell gehen wir davon aus, dass eine notwendige Immunität der Bevölkerung von 80 Prozent erforderlich ist, um die Herdenimmunität zu erreichen. Dieses Ziel werden wir mit allen verfügbaren Kräften verfolgen“, erklärt Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Davon ist Sachsen weit entfernt: Momentan ist noch nicht einmal jeder Zweite vollständig immunisiert.

Schulstart

Kitas und Schulen sollen so lange wie möglich offen gehalten, Wechsel- und Distanzunterricht soll vermieden werden. Lehrkräfte und weiteres Schulpersonal müssen sich in der Vorbereitungswoche vom 30. August 2021 bis 3. September 2021 zwei Mal testen lassen, Schülerinnen und Schüler mit dem Start am 6. September in den ersten beiden Schulwochen ebenfalls. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz über 10 besteht eine dreimalige Testpflicht. Sinkt die Inzidenz unter 10, wird danach nur noch ein Mal pro Woche getestet. Zunächst besteht nur in den ersten beiden Schulwochen wieder eine Maskenpflicht in den Schulen, wenn die Inzidenz über 10 liegt – mit Ausnahme der Primarstufe auch im Unterricht.

Kitas und Schulen

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 gilt die Maskenpflicht (Ausnahme: Primarstufe) allerdings allgemein in der Region. Bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 ist Präsenzunterricht zulässig. Steigt die Inzidenz über 100, findet ab Klasse 5 wieder Wechselunterricht statt (mit Ausnahmen für Abschlussklassen). Der Unterricht in Grund- und Förderschulen ist in festen Klassen und Gruppen geplant, Kitas sind zu eingeschränktem Regelbetrieb verpflichtet. Außerdem sollen – mit Hilfe eines entsprechenden Bundesprogrammes – mobile Luftfilter für Klassenzimmer, die nur schlecht belüftet werden können, angeschafft werden.

Urlaubsrückkehrer

Bereits ab 26. Juli – also mit Beginn der Sommerferien in Sachsen – sind Rückkehr aus einem Urlaub, der länger als fünf Werktage andauert, verpflichtet, dem Arbeitgeber einen negativen Test am ersten Arbeitstag vorzulegen oder den Test unter Aufsicht durchzuführen. Das gilt auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach einem Urlaub zunächst im Homeffice sind und später an ihren angestammten Arbeitsplatz zurückkommen. Um die neue Pflicht möglichst einfach zu erledigen, sollen entlang der Autobahnen und an Flughäfen entsprechende Testzentren errichtet werden.

Wirtschaft

„Die Schließung von Einrichtungen und Angeboten soll in einer vierten Welle zumindest für geimpfte, genesene oder getestete Personen vermieden werden“, heißt es in dem Herbstplan. Sprich, Läden und Gastronomie sollen möglichst geöffnet bleiben, Kulturveranstaltungen stattfinden können. Nichtsdestotrotz soll das Wirtschaftsministerium frühzeitig beim Bund auf eine Verlängerung von Überbrückungshilfen dringen, wenn sich dennoch pandemiebedingte Schließungen abzeichnen. Unternehmen sollen weiterhin Homeoffice und mobiles Arbeiten anbieten, soweit es möglich ist – reicht die Freiwilligkeit nicht aus, könnte auch eine Pflicht eingeführt werden. Grenzpendlern und Saisonarbeitern soll soweit wie möglich auch in einer vierten Infektionswelle die Einreise ermöglicht werden.

Von Andreas Debski