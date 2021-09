Dresden

Die sächsische Landesregierung will am Dienstag die neue Corona-Schutzverordnung beschließen – im Vorfeld macht die AfD mit einer Klage und einer Anzeige gegen die Maßnahmen auf sich aufmerksam. So zieht der AfD-Landtagsabgeordnete Rolf Weigand gegen die Test- und Maskenpflicht an Grund- und Förderschulen vor das Sächsische Oberverwaltungsgericht.

„Die Zeit drängt und ich kann es als dreifacher Familienvater nicht mehr verantworten, wie gerade kleine Kinder in den Grundschulen mehrfach wöchentlich zum Testen und zum Tragen einer Maske genötigt werden“, sagt Weigand und wirft Kultusminister Christian Piwarz (CDU) mangelnde Verhältnismäßigkeit vor. Eine ähnliche Klage liege bereits seit fünf Monaten dem Familiengericht Freiberg vor.

Aktuell keine Maskenpflicht im Grundschul-Unterricht

Allerdings besteht laut der Corona-Schutzverordnung in Grundschulen wie auch unteren Förderschul-Klassen während des Unterrichts keine Maskenpflicht. Ob die Mund-Nase-Bedeckungen auf den Schulfluren getragen werden müssen, entscheiden laut Kultusministerium die jeweiligen Schulleitungen.

Nach den Sommerferien galten besondere Schutzmaßnahmen, so musste in den vergangenen beiden Wochen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über zehn insgesamt drei Mal wöchentlich auf Corona getestet werden. Je nach Schwellenwert kann der Testrhythmus nun auf zwei Mal pro Woche reduziert werden.

Kretschmer wegen Volksverhetzung angezeigt

Parallel zur Weigand-Klage hat der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse kurz vor der Bundestagswahl auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und sein Kabinett wegen Volksverhetzung angezeigt. Hintergrund ist die geplante 2G-Regel in Sachsen, die mit der neuen Corona-Schutzverordnung ab Donnerstag optional in Kraft treten soll.

Hilse erklärt dazu, Betreiber von Restaurants, Kinos und Theatern würden dazu aufgefordert, „Willkürmaßnahmen gegen einen Teil der Bevölkerung zu ergreifen, um sie aus dem gesellschaftlichen Leben auszuschließen“, was den öffentlichen Frieden in erheblichem Maße störe. Der AfD-Politiker bezieht sich auf Paragraf 130 im Strafgesetzbuch: Teile der freiheitlich-demokratischen Grundordnung würden „faktisch außer Kraft gesetzt“.

Von Andreas Debski