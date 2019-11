Berlin

Tesla-Chef Elon Musk hat am Dienstagabend bei einem Überraschungsbesuch in Berlin für eine Sensation gesorgt: Die europäische Großfabrik des US-amerikanischen Elektroauto-Herstellers will er in der Nähe von Berlin bauen lassen. Mehrere Bundesländer wollten das Werk haben, auch die Sachsen hatten darauf gehofft. Die „Gigafactory“ soll Ende 2021 starten und voraussichtlich die Elektroautos „Model 3“ und „Model Y“ sowie Batterien herstellen. Musk nannte keine Einzelheiten, es dürfte sich aber um eine Multi-Milliarden-Investition handeln.

Von dpa