Tausende Corona-Fälle unter Sachsens Senioren – Leipziger Studie warnt vor hohen Todeszahlen

Dresden/Berlin

Die Corona-Pandemie rollt erneut durch Sachsen und trifft jetzt auch wieder viele ältere Menschen. Jede vierte der in der letzten Oktoberwoche registrierten 15.000 Neuinfektionen im Freistaat, gehörte zu Seniorinnen und Senioren über 60 Jahren. Allein in der Gruppe der 80-Jährigen und älter wurden in nur sieben Tagen 1200 zusätzliche Betroffene registriert. Im Vergleich zur Situation vor einem Jahr, als die verheerende zweite Corona-Welle begann, sind es jetzt bereits 40 Prozent mehr Infektionsfälle unter den am meisten gefährdeten Altersgruppen im Freistaat.

Forscher der Uni Leipzig rechnen angesichts dieser dynamischen Entwicklung damit, dass im Herbst/Winter wieder Tausende Corona-Betroffene sterben werden – trotz der vielfachen Impfungen. Sollte sich die Impfsituation nicht deutlich verbessern, müsse noch einmal mit mindestens 5000 Corona-Toten in Sachsen gerechnet werden, heißt es in einer Modellierung der Epidemiologen um Professor Markus Scholz. Seit Beginn der Pandemie sind im Freistaat schon mehr als 10.000 Menschen in Folge ihrer Covid-19-Erkrankungen gestorben. Sachsen gehört damit zu den am schwersten betroffenen Regionen Europas.

Impfquote bei Ü60 auch erst bei 79 Prozent

Ein Grund für die erneut hohen Corona-Zahlen unter den sächsischen Seniorinnen und Senioren ist die auch in dieser Altersgruppe geringere Impfbereitschaft. Etwa 280.000 der 60-Jährigen und älter hatten zu Beginn des Herbstes noch keinerlei Corona-Schutz – das sind 21 Prozent und sechs Prozent mehr als im Bundesschnitt dieser Altersgruppe. Auch bei den Booster-Impfungen, die bisher nur für Menschen über 70 Jahren empfohlen wurden, hängt der Freistaat mit bisher 51.000 Auffrischungen zurück.

Darüber hinaus sind aber auch trotz Impfschutz noch Ansteckungen und Erkrankungen möglich. Laut Sozialministerium gab es im Oktober insgesamt 2300 Corona-Fälle trotz Impfung in Sachsen. Je älter oder anfälliger ein Immunsystem ist, umso häufiger muss mit Impfdurchbrüchen gerechnet werden. Laut Robert-Koch-Institut verhindern die Vakzine bei Senioren in 85 Prozent der Fälle schwerere Verläufe. Das bedeutet aber auch: Unter zehn geimpften Personen über 60 Jahren ist im Schnitt mindestens eine, die trotzdem in eine Klinik gebracht werden muss.

Knapp 1000 Corona-Patienten in Sachsens Kliniken

In den Krankenhäusern kommt die laut der Leipziger Epidemiologen wieder exponentiell wachsende Infektionslage auch immer mehr in Form schwerer Verläufe an. Am Montag lagen laut Sozialministerium 975 Patienten mit Covid-19-Erkrankungen auf den Stationen. Das sind 200 mehr als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr. 199 der Betroffenen mussten dabei intensivmedizinisch betreut werden – ein Plus von 40 gegenüber dem 1. November 2020.

Sowohl bei den belegten Intensivbetten als auch bei den Covid-19-Patienten auf Normalstation sind inzwischen Vorwarnstufen erreicht – das bedeutet, es müssen zusätzlich Betten und Personal akquiriert werden. Ärzte, aber auch die Epidemiologen rechnen damit, dass Sachsens Gesundheitssystem auch in diesem Pandemie-Winter noch einmal an seine Grenzen stoßen wird.

Die Forscher der Uni Leipzig warnen davor, dass sich vor allem Ältere nicht auf der doppelten Impfung ausruhen sollten. „Beobachtungstudien zeigen, dass der Schutz der Impfung im Laufe von etwa vier bis sechs Monaten nach vollständiger Impfung in allen Altersgruppen stark abnimmt“, heißt in ihrer neuen Studie. Für die meisten Betroffenen werde der Impfdurchbruch einen moderaten Verlauf nehmen. „Da aber nicht alle Personengruppen diesen Schutzmechanismus in gleicher Stärke aufweisen, ist bei einem hohen Infektionsgeschehen dennoch mit einer hohen Anzahl geimpfter älterer Personen mit einem schweren Verlauf beziehungsweise Versterben zu rechnen“, prognostiziert das Team um Markus Scholz.

Impferfolge im Erzgebirge

Die Wissenschaftler setzen ihre Hoffnungen in das verstärkte Verteilen der Booster-Impfung, mahnen aber auch, dass die Impfbereitschaft generell noch weiter gesteigert werden müsse. Erste Erfolge ließen sich zuletzt unter anderem im Erzgebirge beobachten, wo die Impfquote innerhalb des Oktobers insgesamt um fünf Prozent gestiegen sei.

Für ihre Modellierung der zu erwartenden sächsischen Covid-19-Opfer im Herbst/Winter haben die Leipziger Epidemiologen deshalb auch verschiedene Szenarien prognostiziert. Sollte sich an den Impfquoten kaum noch etwas ändern, sehen die Abschätzungen im Median noch einmal 6000 bis 7000 Corona-Tote für Sachsen voraus. Bei einer doch noch um zehn Prozent gesteigerten Impfquote sowie Boosterimpfungen unter Seniorinnen und Senioren in relevanter Zahl ließen sich die Opferzahlen auch entsprechend halbieren. 

Von Matthias Puppe