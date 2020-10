Leipzig/Dresden

Weitere Arbeitskämpfe im öffentlichen Personennahverkehr in Sachsen sind vom Tisch. Die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi haben sich in der Nacht zu Mittwoch in einer langen Verhandlungsrunde auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Das bestätigte Verdi-Verhandlungsführer Gerd Doepelheuer am Mittwoch gegenüber der "Leipziger Volkszeitung".

Lohnerhöhung in fünf Stufen

Die 6500 Beschäftigten erhalten danach eine Corona-Prämie in Höhe von 600 Euro sowie gestaffelt mehrere Lohnerhöhungen. So steigt der Lohn zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 Euro im Monat. Zum 1. Oktober 2021 erfolgt die nächste Anpassung um 1,7 Prozent. Zum 1. April 2022 gibt es ein Plus von 1,8 Prozent, dem sich eine Anhebung um 1,7 Prozent zum 1. Oktober 2022 anschließt. 2023 gibt es eine Heraufsetzung um 1,7 Prozent.

Arbeitszeit wird auf 39 Stunden reduziert

In dem Vertrag, der eine Laufzeit bis Ende 2023 hat, setzte die Gewerkschaft weitere Verbesserungen durch. So wird die wöchentliche Arbeitszeit 2022 um eine auf 39 Stunden reduziert, “bei vollem Lohnausgleich”, wie Doepelheuer ergänzte. Zudem klettert der jährliche Urlaubsanspruch um einen auf 30 Tage. Auszubildende erhalten künftig ihre dreijährige Lehrzeit in der Gehaltstabelle angerechnet. Das bedeutet, dass sie schneller in höhere Entgeltstufen gelangen. “Das ist wichtig, da die Unternehmen Nachwuchs benötigen”, erläuterte der Gewerkschafter.

Doepelheuer sagte, es handele sich um einen “guten Abschluss”. Das zeigten auch erste Reaktionen aus den Belegschaften. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, hatte Verdi mit zwei Warnstreiks den ÖPNV in den sächsischen Großstädten zeitweise lahmgelegt. Zuletzt wurde am 15. Oktober gestreikt. In Leipzig, Dresden, Chemnitz, Plauen und Zwickau blieben Straßenbahnen und Busse in den Depots.

Von Ulrich Milde