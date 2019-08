Dresden

Am Samstag veranstaltet die Bereitschaftspolizei Sachsen auf dem Gelände in der Stauffenbergallee in Dresden zusammen mit der Polizeidirektion Dresden einen Tag der Offenen Tür. Die Gäste haben die Gelegenheit, einen Blick auf die Arbeit der Beamten zu werfen. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, sind die Tore in der Zeit von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Um 10.15 Uhr wird Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar die Veranstaltung mit dem Einflug des Polizeihubschraubers eröffnen. Gegen 11 Uhr wird Thomas Rechentin, Amtschef für Kommunales im Sächsischen Staatsministerium des Inneren, ein neues Einsatzfahrzeug an die Bereitschaftspolizei übergeben sowie der Diensthundeschule zum 25-jährigen Jubiläum gratulieren. Für die jungen Gäste gibt es auf dem gesamten Gelände ein abwechslungsreiches Programm.

Außerdem finden zahlreiche Vorführungen der einzelnen Polizeieinheiten statt. Interessierte können sich historische und aktuelle Fahrzeuge ansehen und einen Einblick in die Ausbildung an den Polizeifachschulen gewinnen.

Von fbu