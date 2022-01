Leipzig

Der Entwurf der neuen Sächsischen Bauordnung lässt in vielen Kommunen die Alarmglocken schrillen. Denn um die Ausbauziele bei den Erneuerbaren Energien zu erreichen, will Sachsen die Regeln für den Bau von neuen Windrädern deutlich lockern. Für künftige Anlagen soll erst ab fünf Wohngebäuden ein Mindestabstand von 1000 Metern gelten. Außerdem könnten dafür verstärkt frühere Bergbaulandschaften genutzt werden, die bisher dem Bergrecht unterlagen. Dort würden dann auf ehemaligen Tagebauflächen große Windparks entstehen. Damit aber drohen den benachbarten Gemeinden, die bisher vom Tagebau strapaziert wurden – insbesondere im Leipziger Südraum – neue Belastungen.

Task Force für Bergbau-Folgelandschaften

Mittlerweile hat das sächsische Umweltministerium sogar eine Task Force Tagebau-Folgelandschaften angekündigt. Landrat Henry Graichen (CDU) findet dafür klare Worte: „Im Landesentwicklungsplan ist klar geregelt, dass jede Planungsregion entsprechend ihres Anteils Flächen für Windkraftanlagen ausweisen muss.“ Jeder leiste den gleichen Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien, anders sei der dringend notwendige Ausbau nicht zu leisten. „Dieser Grundsatz darf jetzt nicht über eine Task Force Tagebau-Folgelandschaften einseitig zu Lasten der Bergbauregion ausgehebelt werden“, kritisiert Graichen. „Ein solches Vorgehen, zumal ohne Abstimmung, schafft keine Basis für eine konstruktive vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Der aktuelle Regionalplan für Leipzig und Westsachsen sieht mit Breunsdorf und Elstertrebnitz (Landkreis Leipzig) bereits zwei neue Vorrang- und Eignungsgebiete vor. Zuvor waren solche Plätze bereits in Hohendorf/Ramsdorf und Pegau ausgewiesen worden. Noch nicht berücksichtigt dabei sind allerdings die erweiterten Ausbauziele der Staatsregierung, die im Energie- und Klimaschutzprogramm im vergangenen Sommer formuliert wurden. Mehr noch: Auch das Haus von Bundeswirtschafts- und -klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) arbeitet an Ausbauzielen.

Neuer Leitfaden zum Vogelschutz

Harte Naturschutzrestriktionen hingegen herrschen zum Teil in den ehemaligen Braunkohlegebieten Espenhain, Profen und Borna-Ost/Bockwitz (alle Kreis Leipzig) sowie Goitzsche und Delitzsch-Südwest (beide Kreis Nordsachsen). Was zur Folge hat, dass dort und auch in deren Umgebung scharfe Bestimmungen zum Vogelschutz gelten. „Das Problem besteht darin, dass in den Bergbaufolgelandschaften zugleich Waldmehrung, Naturschutz, Freizeit und Erholung sowie der Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgen soll“, bringt es Andreas Berkner, Leiter der Planungsstelle im Regionalen Planungsverband Leipzig-Westsachsen, auf den Punkt.

Das sächsische Umweltministerium hat deshalb am vergangenen Wochenende zumindest einen neuen Leitfaden zum Vogelschutz in Kraft gesetzt. Er enthält Vorgaben für Investoren, Projektträger und Genehmigungsbehörden. „Die Genehmigungen von Anlagen im Freistaat können nun transparenter, rechtssicherer und schneller erfolgen“, verspricht Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne).

Verlagerung der Verantwortung

Dass Kommunen aber auf eigenen Beschluss künftig sogar von der Fünf-Wohngebäude-Regel abweichen können, macht die Sache nicht unbedingt einfacher. „Aus meiner Sicht ist es einerseits immer vorteilhaft, die kommunale Ebene in Entscheidungsfindungen einzubinden“, sagt Regionalplaner Berkner. „Allerdings kann die Thematik andererseits auch zur Zerreißprobe für die Stadt- und Gemeinderäte werden, insbesondere dann, wenn sich Belastungen in den jeweiligen Gemeindegebieten sehr ungleich verteilen.“ Spürbare Anreize für die Gemeinschaft über die kommunalen Haushalte könnten die Akzeptanz dagegen am ehesten befördern. Sprich: Wenn Kommunen am Ertrag der Windkraft beteiligt werden.

Für den Sächsischen Städte- und Gemeindetag versucht sich die schwarz-grün-rote Regierungskoalition in Dresden an der „Quadratur des Kreises“. So werde einerseits versucht, die Bürgerinnen und Bürger vor Beeinträchtigungen durch Windenergieanlagen zu schützen und andererseits durch den Koalitionsvertrag so hohe Ausbauziele bei den erneuerbaren Energien gesetzt, dass dies mit der sächsischen Siedlungsstruktur kaum zu vereinbaren sei. „Aus unserer Sicht muss sich der Ausbau der Windenergieanlagen an die Menschen und deren Siedlungsstruktur anpassen und nicht umgekehrt“, so Geschäftsführer Mischa Woitscheck.

Strukturwandelmittel fließen nicht in neue Anlagen

Zumindest werden die Mittel für den Strukturwandel in den ehemaligen Tagebau-Gebieten künftig nicht in Windkraftanlagen abfließen. „Die Mittel für den Strukturwandel erlauben eine unmittelbare Wirtschaftsförderung nur in sehr engen Grenzen, so dass eine solche Option nicht weiterführt“, so Berkner. Das bestätigt auch die Mitteldeutsche Braunkohlegesellschaft mbH (Mibrag). Die Mittel aus dem Strukturstärkungsgesetz des Bundes dienten der Förderung von Landes- und Kommunalprojekten. „Sie sind nicht für privatwirtschaftliche Projekte im Rahmen einer direkten Unternehmensförderung vorgesehen“, so ein Sprecher.

Die Mibrag habe überdies die Planung von Windprojekten auf den in den Regionalplänen ausgewiesenen Windvorranggebieten abgeschlossen. Eine Verkleinerung der Mindestabstände habe daher keinen Einfluss auf den geplanten Windpark Breunsdorf westlich von Neukieritzsch. Dort sollen auf dem Gelände des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain bis 2024 insgesamt 17 neue Windräder entstehen.

„Straffer Zeitplan für Task Force“

Wer oder was aber ist die Task Force Tagebau-Folgelandschaften überhaupt? Das sächsische Umweltministerium teilt auf LVZ-Anfrage mit, in der Task Force Tagebau-Folgelandschaften arbeiteten Vertreter von Umwelt-, Regionalentwicklungs- und Wirtschaftsministerium zusammen. Außerdem sei eine enge Abstimmung mit den zuständigen Regionalen Planungsverbänden, der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) sowie mit den Tagebaubetreibern Leag und Mibrag vorgesehen. „Mit der Task Force werden bisherige Gespräche und Abstimmungen konkretisiert. Zudem wird die weitere Arbeit mit einem straffen Zeitplan versehen“, verspricht das Haus von Minister Wolfram Günther (Grüne).

Von Roland Herold