Dresden

Die CDU-Landtagsfraktion fordert ein nationales Impfregister, aus dem unter anderem hervorgeht, wer gegen Corona geimpft wurde. Das teilte die Fraktion am Montag mit. Unter Berücksichtigung aller Datenschutzbestimmungen könnten durch das Register Impflücken geschlossen werden: „Andere Länder zeigen, dass ein nationales Impfregister auch dabei helfen kann, die Impfquote zu steigern. Damit lässt sich zuverlässig erfassen, wer bereits geimpft ist und wem man noch ein konkretes Impfangebot unterbreiten muss“, sagte der sozialpolitische Sprecher der Fraktion, Alexander Dierks.

Mithilfe des Registers könnten diejenigen Bürger gezielt angeschrieben werden, die noch keine Impfung in Anspruch genommen haben, so Dierks weiter. „Das ermöglicht erleichterten Zugang zum Impftermin, wenn klassische Impfkampagnen oder Onlineangebote zur Terminvergabe nicht ihren Zweck erfüllt haben.“ Durch das Impfregister könnten zudem das Vertrauen in die Impfstoffe gesteigert werden, „wenn Nebenwirkungen transparent, vollständig und zentral erfasst werden“.

Sachsen hat die niedrigste Impfquote in Deutschland

Sachsen hat nach wie vor deutschlandweit die niedrigste Impfquote. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts waren im Freistaat 59,6 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft. Auf dem vorletzten Platz im nationalen Vergleich liegt Brandenburg mit 63,7 Prozent. Die sächsische Landesregierung wirbt zwar seit Wochen in ihren Pressekonferenzen für das Impfen. Allerdings stellen die Hausärzte nach eigenen Bekunden fest, dass die Nachfrage nach Impfterminen wieder abnimmt.

Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Klaus Heckemann, hatte deswegen am Freitag vorgeschlagen, bei allen Senioren mit einem Schreiben für eine Impfung oder einen Booster-Termin zu werben. In Sachsen ist bisher erst ein Drittel in der Altersgruppe über 60 Jahren dreifach geschützt worden. Man müsse den Älteren die Risiken erläutern, wenn sie ungeimpft und nicht dreifach geimpft seien, so Heckemann. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) zeigte sich nicht abgeneigt und wollte den Vorschlag in der Regierung diskutieren.

Von kol