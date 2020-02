Wird’s so schlimm wie bei Kyrill? Ab Sonntag schwerer Sturm in Sachsen

Leipzig

Das wird sehr stürmisch: Das bereits zur Wochenmitte angekündigte Sturmtief Sabine wird Deutschland ab Sonntag beschäftigen. Besonders am Montagmorgen droht Stillstand im Berufsverkehr – umgestürzte und entwurzelte Bäume können Straßen und Schienen blockieren. Was auf Sachsen und Mitteldeutschland zukommt, beantwortet Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Wann geht’s los und wen trifft es besonders?

Ab Sonntagmittag nimmt der Wind im Nordwesten stark zu. Besonders in der Nacht zu Montag zieht dann ein heftiger Sturm über Deutschland hinweg, bei dem es selbst im Flachland orkanartige Böen oder sogar Orkanböen bis 120 km/h geben kann. Besonders betroffen ist der Norden, der Westen und der Süden, aber auch im Osten gibt es schwere Sturmböen bis 100 km/h. Da wird es am Montagmorgen in Deutschland sehr wahrscheinlich zu einem Chaos im Berufsverkehr kommen. Die Deutsche Bahn wird sicherlich wieder schlapp machen.

Wird es so gefährlich wie der Orkan Kyrill ?

Das kann man heute noch nicht sagen, doch es sieht nicht gut aus. Das Freitagmorgenmodell des europäischen Wetterdienst modelliert beispielsweise über Nordrhein-Westfalen in der Nacht zu Montag recht verbreitet Orkanböen bis 130 km/h. Da kann man schon von einem ordentlichen Brummer mit Schadenspotenzial werden. Das besondere: So einen flächigen Sturm hatten wir in Deutschland schon länger nicht mehr. Da werden tatsächlich Erinnerungen an den Orkan Kyrill aus dem Jahr 2007 wach.

Auf dem Brocken im Harz drohen Orkanböen von über 150 km/h Quelle: Screenshot Youtube/ Wetter.net

Wie heftig wird es in Sachsen und Mitteldeutschland ?

Ab Sonntagabend wird der Sturm auch Sachsen erreichen. In der Nacht zum Montag wird es hier ordentlich rappeln: Spitzenböen über 100 km/ sind selbst bis runter ins Flachland möglich. Auf dem Brocken im Harz wird es besonders heftig: Die Modelle berechnen hier Orkanböen von mehr als 150 km/h, in der Spitze tippe ich sogar auf 160 bis 180 km/h!

Wann sind die Böen am heftigsten?

Eine lebensgefährliche Sache wird das in der Nacht von Sonntag auf Montag werden. Schlimm ist, dass der große Sturm auch noch in der Dunkelheit kommt, das macht es besonders unangenehm. Am stärksten werden die Böen, wenn die Kaltfront durchzieht. An der Kaltfront können sich auch noch Gewitter bilden und dann bläst der Wind am stärksten. Da kann es nur für wenige Minuten ordentlich gewittern, dann wird es wieder ruhiger.

Bis zu 110 km/h sind in der Spitze in Sachsen am Montagmorgen möglich. Quelle: wetter.net

Wie lange bleibt die Sturmlage?

Den gesamten Montag und Dienstag geht es sehr stürmisch weiter. Da drohen weitere schwere Sturmböen bis 100 km/h. Die Westwetterlage gibt nochmal richtig Vollgas. Dazu fällt auch Regen. Hier und da steigen die Pegel der Flüsse wieder an. Nach einem großen Hochwasser sieht es aktuell aber nicht aus. Der Sturm ist das deutlich größere Problem.

Wie verhalte ich mich richtig bei diesem Extrem-Sturm?

Vor allem in der Nacht zu Montag rate ich zu großer Vorsicht. Am besten nicht im Freien unterwegs sein. LKW sollten auf den Parkplätzen bleiben, wegen den heftigen Seitenwinden. Auf dem Weg zur Arbeit sollte man am Montagmorgen viel Zeit einplanen. Dieser Sturm ist wirklich nicht ohne und Aufenthalte im Freien können lebensgefährlich werden.

Bringt der Extrem-Sturm den Winter nach Deutschland ?

Nein, nicht wirklich. Am Mittwoch wird es zwar kühler, mit nur noch 0 bis 5 Grad am Tag. Aber für Schneeschauer reicht es in der Mitte nur in Lagen von 500 bis 600 Meter – da können auch ein paar Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. In Süddeutschland kann es in der nächsten Woche in Höhenlagen von etwa 1000 Meter auch kräftige Schneefälle geben. Aber darunter wird es eher nasskalt und schmuddelig, eine richtige Einwinterung sehe ich für weite Teile Deutschlands nicht kommen.

So ist der zeitliche Ablauf des Sturms:

Sonntag bis 14 Uhr: erreicht Nordsee und Nordwesten

Sonntag bis 17 Uhr: erreicht den ganzen Norden und zieht Richtung Niedersachsen und NRW

Sonntag bis 22 Uhr: erreicht Rheinland-Pfalz, Hessen, das Saarland, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen

Montag bis 4 Uhr: erreicht Bayern und Baden-Württemberg sowie Sachsen und Brandenburg und Berlin

Von Olaf Majer