Sturm „Ignatz“ fegt über Sachsen 

Leipzig

Das Sturmtief „Ignatz“ hat Deutschland in der Nacht zu Donnerstag erreicht. So warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h und 90 km/h, die anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung kommen. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse sogar mit orkanartigen Böen bis 110 km/h gerechnet werden.

In Dresden sollen die orkanartigen Böen sogar Geschwindigkeiten von bis zu 115 km/h erreichen. Die Warnung vor dem Sturm gilt noch bis mindestens zum Nachmittag.

Von RND/mot