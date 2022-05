Dresden

Sachsens Hochschulen bereiten sich auf geflüchtete Studierende aus der Ukraine vor: Bislang haben sich 3150 Interessenten gemeldet, sagte Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) am Dienstag in Dresden. Davon wollen 1500 ihr Studium fortsetzen, während 1650 in Sachsen ihre Erst-Immatrikulation erhalten möchten. 

Um den Einstieg zu erleichtern, habe jede Hochschule eigene Koordinatoren eingesetzt, so Gemkow. Darüber hinaus gibt es auf der Online-Plattform www.pack-dein-studium.de auch einen Leitfaden auf Ukrainisch. „Studierende sollen einen einfachen Zugriff auf Informationen erhalten, um möglichst vielen Geflüchteten den Zugang zu einem Studium in Sachsen zu ermöglichen“, erklärte der Wissenschaftsminister.

Leipzig und Dresden haben die meisten Anfragen von Studierenden

Bei den Interessenten ist insbesondere Leipzig gefragt. Hier liegen allein für die Universität bereits 1500 Anfragen vor, wobei gut die Hälfte von Studierenden kommt, die aus Drittstaaten stammen und in der Ukraine studiert haben. An der HTWK Leipzig wollen laut Wissenschaftsministerium 117 Geflüchtete studieren, an der Hochschule für Musik und Theater 51 sowie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) 86.

Die TU Dresden verzeichnet bislang 915 Anfragen – knapp ein Drittel davon aus Drittstaaten – und die HTW 36. In der Landeshauptstadt sticht das Interesse an der Palucca-Hochschule für Tanz heraus, die einen internationalen Ruf genießt: Insgesamt gibt es 50 Anmeldungen – und 17 Studierende sind bereits immatrikuliert worden.

Sprachkurse sind ausgebucht – Lehrpersonal wird gesucht

Allerdings müssen die Studierenden, die in Sachsen ihre Ausbildung fortsetzen oder beginnen wollen, eine entscheidende Hürde überwinden: „Es gibt Sprachbarrieren in ganz erheblichem Maß“, räumte Gemkow ein. So würden nur die wenigsten Geflüchteten Deutsch sprechen, auch Englisch sei eher die Ausnahme. Deshalb sind die ersten Sprachkurse bereits angelaufen – das Interesse ist allerdings weitaus größer als die aktuell zur Verfügung stehenden Kapazitäten.

So kamen in der Auftaktrunde auf 520 Plätze insgesamt 600 Bewerberinnen und Bewerber. „Wir können noch nicht alles abdecken. Das Problem ist nicht die Finanzierung, sondern das Finden von Lehrpersonal“, machte Gemkow klar: „Wir versuchen alles zu mobilisieren, was irgendwie geht.“ So gab es an der Universität Leipzig 169 Anmeldungen für Sprachkurse bei 95 Plätzen. Der Deutsch-Unterricht soll zwischen einem halben und einem dreiviertel Jahr dauern.

Viele Interessenten für Medizin und Naturwissenschaften

Damit könnte das Gros der Studierenden frühestens zum nächsten Wintersemester starten – sofern die jeweiligen Zugangsvoraussetzungen erfüllt werden. Denn die Bewerbungsmodalitäten für alle internationalen Studierenden sind an den sächsischen Hochschulen gleich. Derzeit seien für die Geflüchteten aus der Ukraine aber die Fristen verlängert worden, so Gemkow.

Die Universität Leipzig meldet eine starke Nachfrage für zulassungsbeschränkte Fächer, vor allem für Medizin. Deshalb dämpft der Minister bereits die Erwartungen: Da die Kapazitäten in solch speziellen Studienrichtungen begrenzt seien, könne sehr wahrscheinlich nicht jede und jeder das in der Ukraine begonnene Studium sofort fortsetzen. Alternativ würden sich Bewerberinnen und Bewerber zum Teil nach anderen Studienfächern umschauen, zum Beispiel für das Fach Psychologie. Darüber hinaus sei die Nachfrage nach Studiengängen in den Natur- und Ingenieurwissenschaften unter Geflüchteten generell hoch – diese sogenannten MINT-Fächer stehen bei deutschen Studierenden weniger stark im Kurs.

Hochschulen tauschen sich über freie Studienplätze aus

Nicht zuletzt wegen des enormen Interesses an Leipzig und Dresden tauschen sich die sächsischen Hochschulen über freie Plätze aus. Auf diese Weise sollen Geflüchtete auch auf andere Hochschulen – etwa in Chemnitz, Freiberg, Zwickau oder Zittau – aufmerksam gemacht werden. In Mittweida gibt es derzeit die meisten Immatrikulationen von Studierenden aus der Ukraine: Bei 85 Anfragen haben schon 37 Geflüchtete ihr Studium fortgesetzt beziehungsweise aufgenommen. Zum Vergleich: In Leipzig sind es 15 (Universität: 10, HGB: 5) und an der TU Dresden 5.

Schüler ohne Abschluss können sich beim Studienkolleg anmelden

Es gibt allerdings auch Studienplätze in zulassungsfreien Fächern, in denen sich geflüchtete Studierende aus der Ukraine schneller einschreiben können, wenn sie über eine Zulassungsvoraussetzung verfügen. Daneben ist es als Gasthörer oder Teilstudierende auch innerhalb des laufenden Semesters möglich, an Seminaren und Vorlesungen teilzunehmen. Dafür können Geflüchtete eine Befreiung von der Gasthörer-Gebühr beantragen.

Ukrainische Schülerinnen und Schüler, die keinen Abschluss machen konnten und ein Studium in Deutschland aufnehmen möchten, müssen sich beim jeweiligen Studienkolleg ihrer Wunsch-Hochschule bewerben. Die Studienkollegs bereiten ausländische Bewerber auf ein Studium in Deutschland vor. Wer bereits studiert, muss sich laut Kultusministerkonferenz direkt bei der Hochschule bewerben.

Von Andreas Debski