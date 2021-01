Studie zu Sachsens Politik auf dem Immerwährenden Reichstag zu Regensburg 

Zwei Kurfürstentümer, neun Reichsbistümer, 44 Reichsabteien und 45 Reichsstädte verschwanden im Zuge des Reichsdeputationshauptschlusses, den der Immerwährende Reichstag am 25. Februar 1803 im Alten Rathaus von Regensburg verkündete, von der Landkarte. Gut fünf Millionen Menschen erhielten neue Landesherren, mal abgesehen davon, dass all die Deutschen links des Rheins zu „Franzosen“ mutierten, weil Frankreich in imperialer Attitüde mal wieder auf den Rhein als Grenze drängte.

Viele Fürsten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation machten bereitwillig mit, jedenfalls die, denen für ihre linksrheinischen Gebietsverluste reiche Kompensation winkte, was durch Säkularisation kirchlicher sowie durch Mediatisierung kleinerer weltlicher Herrschaften rechts des Rheins erfolgte.

Bei der Postenvergabe waren juristische Kenntnisse gefragt

Nun liegt eine Studie vor, die die Rolle der kursächsischen Komitialgesandtschaft während der fundamentalen Umwälzungen beleuchtet, die der umwälzende Reichsdeputationshauptschluss von 1803 auch für die Reichsversammlung bedeutete. Im Gegensatz zu anderen Reichsständen beteiligte sich Sachsen nicht an der territorialen Neuordnung. Es hatte nun mal keine Gebiete links des Rheins und die sächsischen Klöster waren bereits in der Reformationszeit verschwunden. Stattdessen versuchte das Land, seine Position auf dem Reichstag zu festigen.

Verfasser der Studie ist Friedrich Quaasdorf, Hauptquelle ist das im Hauptstaatsarchiv Dresden überlieferte Aktenmaterial. Zunächst werden die Funktionsweise des Reichstags, die personelle Struktur der kursächsischen Gesandtschaft vom eigentlichen Gesandten bis zum Kanzleipersonal und die finanzielle Ausstattung der Vertretung am Reichstag untersucht sowie Gründe für die traditionell zögerliche kursächsische Reichstagspolitik diskutiert. So wird etwa vermittelt, dass die kursächsische Gesandtschaft ab 1746 in der sogenannten Grimmischen Behausung residierte, einem stattlichen vierstöckigen Palais, das zu den bedeutendsten Bauwerken des Spätbarock in Regensburg gehörte. Wie Quaasdorf anmerkt, demonstrierte Sachsen damit die eigene Rolle im Reich und zugleich die Bedeutung des Kurfürsten als einem der ranghöchsten Fürsten im Reich überhaupt.

Wie der Autor auch vermittelt, setzte Kursachsen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bei der Besetzung des Postens am Reichstag in der ersten Hälfte auf Männer aus altem sächsisch-thüringischen Adel. Schließlich war die Blaublütigkeit nicht mehr das entscheidende Kriterium für eine Entsendung an den Reichstag. Gefragt war nun auch eine fachliche Qualifikation, allen voran Kenntnisse des Reichsrechts. Man musste also Jura studiert haben. Das hatte der aus sächsischem Uradel stammende Hans Ernst von Globig getan – erst in Wittenberg, dann in Leipzig. Er war allerdings nicht reich begütert, war entsprechend in Sachsen Repräsentationsfähigkeit „völlig von den Zahlungen aus Dresden abhängig“, weswegen sein Ansehen in Regensburg laut Quaasdorf nicht an jenes seines Amtsvorgängers heranreichte.

Und er galt als leicht beeinflussbar. Überliefert ist folgende Aussage über ihn: „Herr von Globig denkt zwar im Innern gut, es fehlt ihm aber an selbstständigen Mut, es äußerlich zu zeigen. Wenn es darauf ankommt zu sprechen, ist er sprachlos, und läßt sich von dem Strom der Übelgesinnten mitreißen."

Globig jedenfalls war 1799 in Regensburg eingetroffen, wo er eine reibungslos funktionierende Gesandtschaft vorfand. Wie die Komitialstelle selbst waren auch die Posten der Legationssekretäre und Kanzlisten laut Quaasdorf „stets langfristig besetzt, sodass mit dem Wechsel des Komitialbeamten nicht gleich der gesamte Unterbau ausgetauscht wurde“. Bei der Vergabe von Posten im Unterbau mischte sich Dresden nur punktuell ein, zog es vor, dies die Gesandtschaft selbst intern regeln zu lassen. Der Vorteil: Der Arbeitsalltag verzögerte sich nicht durch Postenwechsel, wer aufrückte, kannte die Abläufe und musste nicht neu angelernt werden. Nie stieg allerdings ein Legationssekretär zum Reichstagsgesandten auf, dieser Posten wurde stets von Dresden aus berufen.

Dresden ließ sich seine Vertretung in Regensburg einiges kosten. Globig erhielt bei seinem Dienstantritt 1799 ein monatliches Gehalt von 533 Talern und acht Groschen, was etwa 6400 Talern im Jahr entsprach. Dieser Sold reichte aus, um für eine angemessene Außendarstellung des Kurfürstentums sorgen zu können, was das unbedingt erforderliche standesgemäße Auftreten in repräsentativer Kleidung mit einschloss. Globig befand sich mit seinem Gehalt in der oberen Hälfte des Gehaltsgefüges kursächsischer Diplomaten, es gab allerdings Gesandte, so der in Wien, die mehr erhielten.

Sachsen zeigte kaum eigene Initiativen auf dem Reichstag

Quaasdorf hält mehrere grundsätzliche Merkmale für die kursächsische Reichstagspolitik für die Spätphase des Alten Reiches um 1800 fest: So habe Sachsen kaum eigene Initiativen auf dem Reichstag gezeigt, schon gar nicht habe es in der prekären Situation der Auseinandersetzung mit Frankreich aus eigenem Antrieb heraus Debatten oder Verhandlungen angestoßen. Als 1792 sich das Reich am Krieg zwischen Österreich und dem revolutionären Frankreich beteiligte, ja sogar der Reichskrieg erklärt wurde, wurde zwar pflichtgemäß ein Kontingent gestellt, dieses aber nicht einem sächsischen Oberkommando unterstellt, sondern mit den preußischen Truppen vereinigt. Dadurch entledigte sich Dresden der Gefahr, „allein oder gar als eigenständige Macht gegen Frankreich auftreten“ zu müssen.

Die Untersuchung der komplexen und sich ziehenden Verhandlungen der außerordentlichen Reichsdeputation der Jahre 1802 und 1803 erfolgte unter besonderer Berücksichtigung der kursächsischen Strategie und der dabei aufscheinenden machtpolitischen Überlegungen der beteiligten Akteure. Nach dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803, der auch die Reichsversammlung erheblich destabilisierte und veränderte, steht die abnehmende Handlungsfähigkeit des erneuerten Reichstags im Fokus der Analyse.

Schließlich werden anhand des kursächsischen Beispiels sowohl die Reaktionen in Regensburg auf das Ende des Reiches im Jahr 1806 wie auch die Auflösung und der Abzug der bisherigen Komitialgesandtschaft untersucht. Den Kräften, die zum Zerfall der Reichsverfassung und seiner Institutionen führten, war Kursachsen nicht gewachsen. Es war unbedingt reichstreu, hielt geradezu anhänglich an den Reichsinstitutionen fest, wie von Quaasdorf vielfach belegt wird. Sachsen habe sich nicht zuletzt deshalb an die Reichsverfassung gebunden, weil diese „als konstituierend für die Sicherheit des Kurfürstentums empfunden wurde – in Kursachsen war Reichspatriotismus Staatsräson. Kein Wunder, dass Friedrich August III. in einem Beitrag zu einer vom kurmainzischen Koadjutor Karl Friedrich von Dalberg 1792 ausgesetzten Preisfrage, wie man den Deutschen Wert und Vorteil der Reichsverfassung näher bringen könne, mit den Worten gelobt wurde: „Wir haben Regenten in Teutschland, die (zum Wohl ihrer Untertanen) alles pünktlich erfüllen, und Fridrich August von Sachsen sey hier das Vorbild, das ich aufstelle. - Er ist thätig, gütig, gerecht, sparsam, und dieß alles, ohne daß die Reichs-Konstitution das geringste dazu beytrüge, oder ihn dazu zwänge.“

Reichstag zuletzt auf den Willen der Großmächte angewiesen

Deutlich wird, dass Sachsen ein zentrales Instrument seiner Politik verlor, als im Sommer 1806 der Immerwährende Reichstag aufgelöst wurde. Hatte Kursachsen unter der Regentschaft des eine strikte Neutralitätspolitik verfolgenden Regenten Friedrich August III. zumeist nach politischer Stabilität auf der Grundlage der Reichsverfassung gestrebt und auf einen Ausgleich zwischen Preußen und Österreich hingearbeitet (schon um nicht in einen gewaltsamen, das eigene Territorium unausweichlich verwüstenden Konflikt zwischen den beiden Großmächten hineingezogen zu werden), erstarrte die ohnehin nur im Schulterschluss mit anderen Reichsständen agierende Dresdner Reichspolitik angesichts der französischen Expansion des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Als Institution war der Reichstag zuletzt allerdings ohnehin nicht mehr zu eigenständigem Handeln fähig, sondern war auf den Willen der Großmächte angewiesen gewesen, um Reichstagsbeschlüsse erstellen zu können.

Friedrich Quaasdorf. Kursachsen und das Ende des Alten Reiches. Die Politik Dresdens auf dem Immerwährenden Reichstag zu Regensburg 1802 bis 1806. Leipziger Universitätsverlag, Band 63 der Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, 449 Seiten, 55 Euro

Von Christian Ruf