Dresden

Absolventen sächsischer Hochschulen sind mit der fachlichen Qualität der Ausbildung, der Betreuung während des Studiums und auch dem sozialen Klima aktuell zufriedener als ihre Vorgängerjahrgänge. Das ist die zentrale Aussage der 3. Sächsischen Absolventenstudie, die am Montag in Dresden vorgestellt wurde. „Diese Ergebnisse sind sehr erfreulich“, sagte Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow ( CDU). Die Zustimmungswerte stiegen auf breiter Front. „Das zeigt, dass Vieles richtig gemacht wurde.“

Studienleiter Professor Karl Lenz von der TU Dresden betonte, der Datenbestand in Sachsen sei einmalig. Die Zusammenarbeit mit den Hochschulen nannte er „traumhaft“.

Anzeige

„Klebeeffekt“ nimmt zu

Vor allem erworbene fachliche, organisatorische und kommunikative Kompetenzen wurden von den befragten Absolventen hervorgehoben, während es offenbar Defizite im Bereich der Führungskompetenzen gibt. Zurückgegangen – im Vergleich zu den vorangegangenen Befragungen – ist auch die Bereitschaft im Ausland zu studieren. Lediglich 13 Prozent gaben das an. In der ersten Befragung 2006/07 waren es noch 18 Prozent. Grund dafür könnten nach Ansicht der Wissenschaftler sowohl kürzere Studienzeiten als auch regelmäßigere Prüfungen sein.

Gute Nachrichten enthält die Studie weiterhin in Bezug auf den sogenannten „Klebeeffekt“. Fast 60 Prozent der Studierenden bleiben für den ersten Job im Freistaat, unter den einheimischen Absolventen sind es sogar drei Viertel. Insbesondere die dringend benötigten Lehrer nehmen nach der Ausbildung bevorzugt eine Tätigkeit im Freistaat auf.

Steigende Einkommen, unbefristete Verträge

Wer dennoch weggeht, entscheidet sich mittlerweile vorrangig für den Osten. Jeder dritte Arbeitsplatz davon liegt in Berlin. In der vorangegangenen Studie war noch der Süden Deutschlands, vor allem Bayern, als Favorit genannt worden.

Dass sich das Studium in Sachsen lohnt, davon zeugen sowohl steigende Einkommen als auch unbefristete Verträge. „Das zeigt, dass das Studium keinesfalls eine Generation Praktikum hervorbringt“, so Lenz. Abgänger der Jahrgänge 2010/11 liegen mittlerweile bei 4200 Euro Brutto-Einkommen, Absolventen von 2006/07 sogar bei 4800 Euro. Rund 85 Prozent haben unbefristete Verträge.

Gemkow sieht die Ursachen für die positiven Seiten der Studie sowohl im verbesserten Betreuungsverhältnis als auch in den Investitionen im Hochschulbereich. So sei in Leipzig bekanntermaßen ein komplett neuer Campus entstanden.

Frauen verdienen weniger

Die schlechte Nachricht der Studie: Frauen verdienen weniger – und das unabhängig von der Fächerwahl. Bei Abgängern des Jahrgangs 2006/07 beträgt der Unterschied immerhin 25 Prozent. Am krassesten ist der Unterschied in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Das habe aber weniger mit dem Arbeitsmarkt zu tun als mit der Verteilung der Kindererziehung in den Familien, machte Lenz klar. „Frauen tragen sehr stark die Familienarbeit.“

Die Unterschiede zeigen sich besonders deutlich bei den Elternzeiten: Lediglich 16 Prozent der Männer waren über den gesamten Befragungszeitraum hinweg dazu bereit. Bei den Frauen lag der Anteil dagegen bei rund 60 Prozent. Während die weiblichen Studierenden am Anfang des Studiums mobiler seien, lasse das mit der Aufnahme einer festen Beziehung deutlich nach. Laut Lenz bedürfe es hierzu besserer Rahmenbedingungen. Island mache es vor mit sechs Monaten Elternzeit für die Mutter, sechs Monaten Elternzeit für den Vater und sechs flexiblen Monaten. Gemkow sagte, Familien müssten ermuntert werden, Arbeiten gerechter zu verteilen.

Hochschulen können sich vergleichen

Die TU Dresden – gefördert vom Sächsischen Wissenschaftsministerium – befragte für die Studie rund 8000 Studenten der Prüfungsjahrgänge 2015/16, aber auch die Teilnehmer der ersten beiden Studien von 2006/07 und 2010/11 noch einmal. Die Universitäten und Hochschulen bekommen den gesamten Datensatz der Studie. Damit können sie sich dann vergleichen. Ein Ranking sei allerdings nicht geplant, so Lenz, dazu sei das Angebot der einzelnen Einrichtungen denn doch zu unterschiedlich.

Von Roland Herold