Leipzig

Wer zum Beispiel in Leipzig seit dem 1. Januar einen Stromvertrag zum Grundtarif abschließt, muss derzeit 76,24 Cent für die Kilowattstunde bezahlen – eine Steigerung um 160 Prozent. Das bestätigte Leipzigs Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl. „Für Bestandskunden gelten dagegen die angekündigten 29,37 Cent pro Kilowattstunde“, sagte er. Ursache dafür ist, dass im vergangenen Jahr zahlreiche Billigstromanbieter aufgrund der hohen Preise auf dem Strommarkt die Lieferung an ihre Kunden einstellten.

Keine Stromangebote in Chemnitz mehr

„Diese Kunden fallen dann in die Ersatzversorgung, und der Ersatzversorger sind wir“, so der Sprecher. Rund 10.000 solcher Neukunden habe man auf diese Weise aufnehmen müssen. Billiganbieter kauften tagesaktuell am Markt. „Im Moment sind die Preise aber dermaßen an den internationalen Märkten explodiert, da gibt es keine günstigen Angebote mehr – nirgendwo.“ Darum hätten die Stadtwerke für diese neuen Kunden zusätzlichen Strom zu ungünstigeren Konditionen einkaufen müssen. „Wir kämen in eine wirtschaftliche Schieflage, wenn wir das jetzt subventionieren würden“, gibt Viereckl zu. Für Bestandskunden dagegen sei zu einem garantierten Preis bereits Strom für die kommenden beiden Jahre beschafft worden.

Auch in Dresden muss der aus Stadtwerken Drewag und Enso Energie fusionierte neue Versorger Sachsenenergie 10.000 neue Kunden annehmen. Neukunden zahlen bei den Stadtwerken 57 Cent und bei Enso Energie mehr als 58 Cent für die Kilowattstunde. In Chemnitz erklärt der aus der Fusion der Stadtwerke und der Erdgas Südsachsen entstandene Anbieter Eins Energie sogar, derzeit gar keine Strom- und Erdgasprodukte anbieten zu können.

Kunden rutschen die Ersatzversorgung

Laut Bundesnetzagentur ist der sogenannte Day-Ahead Großhandelstrompreis von 30,47 Euro pro Megawattstunde auf 96,85 Euro pro Megawattstunde im vergangenen Jahr gestiegen. Viele Stromdiscounter, die bisher tagesaktuell einkauften, haben sich deshalb einfach verzockt. So stellten neben dem sächsischen Energieversorger Dreischtrom GmbH mit Sitz in Hoyerswerda beispielsweise auch Teldafax, Flexstrom, Care Energy, die Bayrische Energieversorgungsgesellschaft, Smiling Green Energy, Lition, Fulminant Energy, Gas.de, Kehag und Neckermann Strom die Lieferungen ein. Zuletzt auch Stromio nebst Grünwelt Energie und Gas.de. Die Bundesnetzagentur zählt insgesamt 39 Energielieferanten, die 2021 das Handtuch geworfen haben.

Weigern sich solche Unternehmen dann weiter zu liefern, rutschen Kunden automatisch in die Ersatzversorgung jenes Unternehmens, welches vor Ort die meisten Kunden hat. Das aber sind in der Regel die örtlichen Stadtwerke. Laut dem Internetportal Check24 haben für 2022 insgesamt 640 Unternehmen vor allem in der Grundversorgung ihre Preise erhöht. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden bedeute das zusätzliche Kosten von 1045 Euro im Jahr.

Kaum Alternativen auf dem Markt

Bei der Verbraucherzentrale Sachsen (VZS) gehen mittlerweile täglich Beschwerden zum Thema ein. „Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind verzweifelt und wissen oftmals nicht, wie sie zukünftig derartig hohe Abschläge zahlen sollen“, sagt Energieexpertin Stefanie Siegert. Insbesondere einkommensschwache Haushalte treffe die Preiserhöhungen sehr hart.

Sie rät, zunächst zu schauen, ob der bestehende Vertrag durch den Anbieter überhaupt außerordentlich gekündigt werden durfte. Denn: „In den Fällen von Stromio und Gas.de bewerten wir die Kündigungen als unwirksam, da hohe Beschaffungskosten und somit wirtschaftliche Gründe des Anbieters nach unserer Auffassung keinen außerordentlichen Kündigungsgrund darstellen.“ Insofern könnten Betroffene weiterhin auf Lieferung bestehen. Außerdem sollten sie sich Schadenersatzansprüche vorbehalten.

Hoffen auf das Frühjahr

Für Neukunden werde die Suche nach einem neuen Anbieter aber immer schwerer, gibt Siegert zu bedenken. Preisvergleichsportale könnten hier nur bedingt einen Überblick geben, da Grundversorgungstarife vielfach nicht eingestellt oder Tarifpreise nicht auf dem aktuellstem Stand sei. Sie empfiehlt darum, beim Grundversorger oder anderen lokalen Anbietern direkt nach einem alternativem Tarif zu fragen. Unterstützung gebe es in den VZS-Beratungsstellen.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat inzwischen Bürgerinnen und Bürgern mit geringem Einkommen finanzielle Unterstützung angesichts der derzeit hohen Energiepreise zugesichert, ohne konkret zu werden. Wie lange diese Hochpreisphase anhalten wird? „Das weiß im Moment niemand“, sagt Leipzigs Stadtwerke-Sprecher Viereckl. „Wir hoffen darauf, dass es im Frühjahr eine Erholung gibt, wenn nicht mehr soviel Energie nachgefragt wird.“ Aber bis dahin werde man wohl mit den hohen Energiepreisen leben müssen.

Von Roland Herold