Strom für die Füße: Forscher arbeiten an Therapie-Werkzeug für Diabetes-Patienten

Chemnitz

„Frauen sind deutlich sensibler als Männer“ – das hört man ja immer mal wieder in seinem Leben. Hier aber, im Kellergeschoss der TU Chemnitz in der Reichenhainer Straße, kommt der Satz doch einigermaßen unerwartet. Die wissenschaftlichen Mitarbeitenden der Professur Bewegungswissenschaft, Tina Drechsel (29) und Claudio Zippenfennig (30), treffen die letzten Vorbereitungen für einen Versuch. Und das Versuchstier bin ich.

Professur sucht gesunde Probanden

Kann nicht spürbarer Strom die Sensibilität der Füße steigern? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Forschungsprojektes InSiDe (Innovative Stromintervention zur Steigerung der Lebensqualität von Patienten mit Diabetes mellitus), das seit Anfang 2020 an der Professur Bewegungswissenschaft läuft. Die Projektergebnisse sollen unter anderem in die Entwicklung eines neuartigen Beinkleides zur Anwendung von Strom bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus einfließen.

Dafür werden aktuell gesunde Probandinnen und Probanden im Alter zwischen 45 und 82 Jahren gesucht. Deren Messdaten sollen später mit den Werten von Diabetikern verglichen werden, die an Empfindungsstörungen im Fuß leiden.

Im Kellergeschoss der TU misst Drechsel dafür die Hauthärte des Fußes. „Zehn“, sagt Drechsel. „Sie haben aber weiche Füße.“ Noch ein Schlag – der Durchschnitt liegt ungefähr bei 30. Mit einem kleinen Ultraschallgerät wird die Hautdicke bestimmt und mit einem Thermometer die Hauttemperatur gemessen. Danach kommen für die Stromwahrnehmungsschwelle Elektroden an den Fuß. Es dauert eine Weile, bis etwas zu spüren ist. Als würde jemand über den Fuß streichen. Oder doch nicht? Doch, da ist was.

Bei den Barfußläufern Kenias

Drechsel und Zippenfennig sind schon fast so etwas wie alte Hasen in ihrem Fach. 2017 erhielt die Professur eine Einladung der renommierten Harvard-Universität, um mit einer mobilen Messeinheit im Hochland Kenias (Drechsel: „Irgendwo im Nirgendwo“) die Fußsensibilität von Barfußläufern und von Stadtbewohnern zu messen. Der Sinn dahinter – Barfußläufer haben eine härtere und dickere Hornhaut. Das Ergebnis war dann eindeutig: Die Hauteigenschaften spielen für die Vibrationssensibilität fast gar keine Rolle.

Im selben Jahr reisten sie mit ihrem Chef, Professor Thomas Milani, nach Brasilien, um die Haut am Fuß von Diabetespatienten zu messen. Dabei zeigte sich, dass Hauteigenschaften und Sensibilität hingegen tatsächlich voneinander abhingen. Je härter und dicker die Haut desto sensibler war die Vibrationswahrnehmung. Weil die Signale weiter gestreut werden, um noch gesunde Rezeptoren zu stimulieren. Damit waren dann wichtige Grundlagen für die Untersuchungen in Chemnitz gelegt.

Geheimnisvoller Strom

Im TU-Kellergeschoss ist nun vollste Konzentration bei den Vibrationsmessungen angesagt. Zippenfennig und Drechsel fahren ein Gerät mit einem kleinen vibrierenden Stößel auf, das bei unterschiedlichen Frequenzen und Amplituden das Empfinden testet. „Es geht lohos!“ ruft Drechsel euphorisch. Erst 200 und dann 30 Hertz. Um nicht abgelenkt zu werden, gibt es noch einen Kopfhörer auf die Ohren.

Warum genau unterschwelliger Strom für Verbesserungen sorgen kann, ist aber noch unklar. Eine Theorie besagt, dass durch das Rauschen das Membranpotenzial der Rezeptoren verändert wird, die ihrerseits ein Signal ins Gehirn senden. Am Ende reichen kleinere Reize aus, um zu einer Wahrnehmung zu gelangen. Eine zweite These ist, dass die Nervenfasern an sich stimuliert werden. Prüfen können sie es nicht, da invasive Möglichkeiten Medizinern vorbehalten sind.

Beinkleider für Patienten

Fest steht aber, dass durch Diabetes unterschiedlichste Typen von Zellen geschädigt werden. Die Folgen: Missempfinden, Taubheitsgefühle und Gleichgewichtsprobleme. Neuropathie ist bis heute nicht heilbar. Es gibt lediglich Medikamente, um Symptome wie Schmerz zu bekämpfen. „Wir wollen nun versuchen, über den Strom die Sensibilität bei Betroffenen im Alltag zu verbessern“, sagt Drechsel. Und damit Bewegungsprobleme lindern.

Dafür arbeiten sie gemeinsam mit dem Uniklinikum Dresden und dem Unternehmen Biehler Sportswear in Limbach-Oberfrohna. Das Uniklinikum soll seine medizinische Expertise zu Diabetes-Patienten beisteuern. Bieler Sportswear könnte aus leitfähigen Textilien sockenähnliche Beinkleider entwickeln, mit deren Hilfe Fuß und Unterschenkel unterschwellig mit Strom versorgt werden. Ziel ist, dass bis 2022 – so lange läuft das mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds EFRE geförderte Projekt – ein Prototyp entsteht. Bis dahin ist es noch ein Stück Weg. Zunächst geht es darum, den Nachweis zu führen, dass Strom tatsächlich hilft.

„Etwas erforschen, was hilft“

Drechsel und Zippenfennig denken auch an ein Netzwerk, um noch besser gegen die Krankheit vorgehen zu können. In Telefonaten erführen sie, dass sich viele Diabetespatienten alleingelassen fühlten. „Das ist das, was uns beide an diesem Projekt unheimlich motiviert“, sagen Drechsel und Zippenfennig unisono. „Man hat die Chance, etwas zu erforschen, was hilft. Das sind keine sturen Zahlen in einer Exceltabelle.“

Nach einer reichlichen Stunde ist im Keller der TU alles vorbei. Anstrengend war es nicht. Eine ausführliche Auswertung kommt noch. Das Versuchstier ist wohlauf und die Arbeit am Strom-Beinkleid hoffentlich einen winzigen Schritt weiter.

Interessierte können sich per E-Mail insideprojekt@hsw.tu-chemnitz.de oder über die Rufnummer 0371 53130022 anmelden.

Von Roland Herold