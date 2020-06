Dresden/Radebeul

Es gibt einen neuen politischen Kulturstreit in Sachsen. Diesmal geht es um Jörg Bernig, 56, Schriftsteller und Lyriker, den Anfang Mai der Radebeuler Stadtrat zum neuen Kulturamtsleiter wählte. Die Wahl trat eine Protestwelle los, denn Bernig hatte in den vergangenen Jahren immer wieder neurechte Positionen vertreten. Der Streit erreichte am Ende sogar CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer, der als Schlichter nach Radebeul reiste.

In Radebeul wurden Neuwahlen angesetzt, doch am Donnerstag zog Bernig seine Bewerbung für das Amt zurück. Der öffentliche Druck war zu groß geworden. Am Tag zuvor hatte LVZ-Reporter Josa Mania-Schlegel die Dresdner Buchhändlerin Susanne Dagen und den Radebeuler Schauspieler Friedrich-Wilhelm Junge zum Streitgespräch eingeladen.

Sie verlegt Tellkamp , er protestiert gegen rechte Thesen

Dagen verlegt Bücher von Jörg Bernig – neben Autoren wie Uwe Tellkamp. Sie wird dem neurechten Spektrum zugeordnet, spätestens seit sie die „Gemeinsame Erklärung 2018“ gegen die „illegale Masseneinwanderung“ unterzeichnete. Auch hatte sie, zusammen mit Tellkamp und Uwe Steimle, einen Brief zur Unterstützung Bernigs an den Radebeuler Oberbürgermeister geschickt.

Friedrich-Wilhelm Junge hat gemeinsam mit mehr als 500 anderen Künstlern in einem offenen Brief die Wahl kritisiert und angekündigt, seinen Radebeuler Kunstpreis aus Protest zurückzugeben. Bevor es losgeht, sprechen die beiden, die sich gut kennen, eine Viertelstunde privat. Sie reden über das Dresdner Theater, über Literatur, über den Schriftsteller Robert Seethaler. Und hinterher, als sie sich verabschieden, verabreden sie sich auf ein Glas Wein.

Susanne Dagen: Jörg Bernig und ich, wir sind beide Kinder vertriebener Väter, die in Deutschland heimisch geworden sind. Das findet sich in seiner Literatur wieder, mit der ich dadurch immer viel anfangen konnte. Als er gewählt wurde, rief ich ihn an. Ich sagte ihm, dass ein Schriftsteller meiner Meinung nach immer nur am eigenen Schreibtisch sitzen sollte. Trotzdem gratulierte ich und äußerte meinen Respekt, dass er dieses Amt bekleiden will.

Friedrich-Wilhelm Junge: Ich lebe seit 24 Jahren in Radebeul und seit mehr als der Hälfte kenne und schätze ich Bernig und seine Literatur. Zweimal im Jahr tranken wir ein Bier in der Alten Schmiede in Altkötzschenbroda. Irgendwann verlor sich der Kontakt. Es begann eine Zeit, in der ich immer mal wieder merkwürdige Äußerungen von ihm las. Zum Beispiel seine Kamenzer Rede. Da schreibt er, dem „Volk“ stehe der „totale Umbau“, die „totale Umgestaltung“ bevor.

„Das ist für mich ein demokratischer Regelbruch“

Dagen: Bei der Rede war ich damals live dabei. Man muss wissen, dass es sich bei dieser jährlichen Preisrede um eine explizit gesellschaftspolitische Rede handelt. Sie soll kontrovers sein und eine aufklärerische These verfolgen. Ich fände es auch schwierig, wenn wir jetzt einzelne Zitate aus einer fast 30-seitigen Rede herauslösen…

Junge: … ich würde es trotzdem einmal tun. Bernig schreibt da, man versuche „das Volk durch eine Bevölkerung zu ersetzen“. Und, dass unser Land zum „Versuchslabor einer ethnischen Modifizierung“ gemacht werden solle. In einem Zeitungsartikel wurde er noch deutlicher. Nun kann er das von mir aus sagen, schreiben und veröffentlichen, wir leben in einem freien Land. Aber ich möchte nicht, dass jemand mit dieser Denke das Amt des Kulturamtsleiters besetzt. Denn damit trägt er Verantwortung für das geistig-kulturell Klima einer Stadt.

Dagen: Das ist Ihre Meinung. Aber die Kamenzer Rede und auch der Artikel sind nun schon Jahre her. Da hätten Sie viel früher schon ihre Kritik anbringen können. Und wenn man es zu einer Wahl kommen lässt, dann muss man das Ergebnis auch akzeptieren. Der Oberbürgermeister hat in Kauf genommen, dass Bernig die Wahl gewinnt. Er erklärte sein Einverständnis. Dann ruderte er auf Druck von Politik und Medien zurück. Das ist für mich ein demokratischer Regelbruch.

Susanne Dagen. Quelle: Dietrich Flechtner

Junge: Nein, da widerspreche ich. Ja, der Oberbürgermeister hat viel zu spät widersprochen. Der wahre Sündenfall ist nicht, dass so einer gewählt werden kann. Sondern, dass ihn die CDU offenbar gemeinsam mit der AfD gewählt hat. Die CDU hat selbst in einem Beschluss festgehalten, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD ihre „Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit“ beschädigen würde. Das darf nicht passieren.

Dagen: Es handelte sich um eine geheime Wahl. Zu sagen, dass sich AfD und CDU verbündet haben, ist Ihre Spekulation. Wer weiß, ob nicht auch Linke, SPD und Grüne aus der Kemmerich-Episode in Thüringen gelernt haben und Bernig selbst wählten, um einen Skandal zu provozieren?

Junge: Das ist, wiederum, eine grandiose Spekulation!

Dagen: Und es ist Ihre Spekulation, dass Jörg Bernig seine politische Haltung und sein Amt nicht trennen könnte. Wenn Sie ihn für einen Nationalisten halten, kann ich ohnehin nicht glauben, dass Sie seine Bücher besonders aufmerksam gelesen hätten.

„Demokratie hat nicht immer zum Frieden geführt“

Junge: Ich sagte nicht aufgrund seiner Bücher, sondern aufgrund seiner Artikel und Reden. Schön trennen, Frau Dagen! Aber vielleicht lässt es sich mit Richard Wagner erklären, was mich da bewegt. Der Tristan ist für mich eines der größten musikalischen Werke, ich bezeichne mich als Wagnerianer…

Dagen: … ich auch!

Junge: Aber Wagner, der grandiose Komponist, hat auch „Das Judenthum in der Musik“ geschrieben: Eine der teuflischsten Schriften, die jemand überhaupt verfassen kann, böse und gemein. Richard Wagner war ein Rassist. Deshalb sage ich: Lieber Jörg Bernig, schreib deine Romane, aber halte dich aus der Politik. Denn das, was du sagst, klingt deutschnationalistisch. Ich bin 1938 geboren. Bombenalarm, Tieffliegerbeschuss, Luftschutzkeller, das habe ich alles in Erinnerung. Das möchte ich nie wieder.

Dagen: Jetzt mit dem großen Begriff des Nationalsozialismus zu hantieren, ist mir aber zu einfach. Niemand von uns will ein neues 1933, das ist doch klar. Das wird Personen, die kritisch agieren und eine anders lautende Meinung haben, inflationär häufig vorgeworfen. Es wirkt banalisierend. Und überdies hatten wir hier eine demokratische Wahl und das negieren Sie.

Junge: Frau Dagen, Sie wissen, wie ich auch, dass nicht jede demokratische Entscheidung zum Frieden führt. Wir haben auch 1933 eine demokratische Entscheidung gehabt. Und wir wissen, wo es geendet ist.

Friedrich-Wilhelm Junge . Quelle: Dietrich Flechtner

Dagen: Ich weiß, dass die vergangenen Wochen für Bernig sehr, sehr schwer waren. Auch in seiner Rolle als Lehrer. Diese Mobilmachung gegen ihn fand ich unwürdig. Es geht hier immer noch um den Menschen Bernig. Das haben wir offenbar vergessen.

Junge: Das habe ich nicht vergessen. Wer sich auf das Terrain der Politik bewegt und damit ein gesamtdeutsches Interesse auf sich zieht und sich in diesen Ring begibt, der muss wissen: Dort wird geboxt. Und das tut er ja selber in seinen politischen Verlautbarungen, er liefert jede Menge Steilvorlagen.

Dagen: Sie missachten nun aber, dass Bernig in seiner Bewerbung an den Stadtrat vier konkrete Ideen vorgelegt hat, die einen breiten europäischen Kontext andeuten. Warum lassen Sie ihn nicht erstmal machen?

Junge: Wir haben im Mai einen offenen Brief gegen Bernigs Ernennung vorgelegt, den fast 600 Künstler unterschrieben haben. Das beweist im Grunde genommenen, er wäre ein König ohne Land. Mit dem will keiner. Als Kulturamtsleiter müsste er aber Netzwerke knüpfen, er muss verbinden, er muss aussöhnen. Das sind Dinge, die scheinen mir nicht in seinem Talent zu liegen.

„Es ist ein Dammbruch, für uns beide“

Dagen: Letztlich entscheiden aber nicht Dresdner und Berliner Künstler, wer in Radebeul die Kultur verantwortet, sondern die Radebeuler. Und der Stadtrat und eine solche Wahl bilden diese Wählerschaft ab. Ich finde, es steht uns beiden nicht zu, über diese Wählerschaft zu urteilen.

Junge: Was heißt, ich urteile? Als Bürger darf ich mich doch wehren und kritisch äußern, das ist nicht undemokratisch. Ich darf Stellung beziehen, wie unser geistig-kulturelles Leben gestaltet ist. Und ich möchte gern, dass mein geliebtes Radebeul so bunt, so offen, so widersprüchlich bleibt, wie es ist.

Dagen: Ich finde, Sie sind es, der verengt. Das, was hier passiert ist, dass eine Wahl rückgängig gemacht wurde, wird in die Geschichtsbücher eingehen. Nicht als kleine Lokalposse, sondern als Dammbruch.

Junge: Ja, und das für uns beide. Nur auf völlig unterschiedliche Art und Weise.

Von Josa Mania-Schlegel