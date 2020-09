Dresden/Neuhausen

Es ist alle Jahre wieder ein atemberaubendes Schauspiel, wenn die farbenprächtigen Hähne im Frühling auf der Balz sind. Sie plustern sich auf, gehen aufeinander los, kämpfen um ihr Weibchen. Ihre kollernden Rufe hallen meilenweit. Frank Hiemann, Leiter des Fremdenverkehrsamtes, und Peter Haustein, Bürgermeister von Neuhausen, haben dieses Birkhuhn-Spektakel nie gesehen, wohl aber die eindringlichen Rufe gehört.

„Das war schon sehr besonders“, meint Frank Hiemann. Dennoch ist er nicht gut auf das Federvieh zu sprechen. Aufgeregt weist er mit beiden Armen nach links, nach rechts. „Schauen Sie nur, die ganze Fläche hier soll abgeholzt werden und diese dort auch“, sagt er und dass er das alles nicht verstehen könne. Ausgerechnet hier am Kluge-Hübel, in 840 Metern Höhe, mitten auf dem Erzgebirgskamm.

Wald vor 20 Jahren mühevoll aufgeforstet

Dieser Wald sei nicht irgendeiner. Den habe er gemeinsam mit vielen anderen aus Neuhausen vor 20 Jahren – Baum für Baum – mühevoll aufgeforstet. Alt-Förster Helmut Kluge hatte daran maßgeblichen Anteil, deshalb heißt die Erhebung hier Kluge-Hübel. „Und jetzt soll der Wald weichen? Fichten, 20 Jahre alt, für Birkhühner, die kaum einer hier je gesehen hat“, fragt er. Nur ein einziges habe er selbst deutlich wahrgenommen. Eins, wiederholt der Naturfreund.

Um das Birkhuhn im Erzgebirge zu schützen, sollen viele Hektar Wald weg. Frank Hiemann, verantwortlich für den Fremndenverkehr, und Neuhausens Bürgermeister Peter Haustein, können das nicht fassen. Quelle: A Rieckmann

Peter Haustein pflichtet ihm bei. „Klar. Früher gab es hier tatsächlich Birkhühner“, sagt er und erinnert an die Zeit, als hier oben – bedingt durch schädliche Umwelteinflüsse aus Tschechien – das große Waldsterben herrschte. Der Bürgermeister sagt: „Damals gab es hier nicht wenige Birkhühner. Da war der Erzgebirgskamm ja auch kahl, hatten sie auch Platz. Jetzt aber haben wir den Wald wieder, und er ist gesund. Gott sei dank! Und das soll auch so bleiben! Die da oben aber wollen ihn abholzen. Und das, wo es hier weder Borkenkäfer gibt, noch Schäden durch Windbruch und Trockenheit.“

Das Huhn braucht lichte Waldbestände

Die Aufregung in Neuhausen ist groß. Eigentlich geht es am Kluge-Hübel nur um Freiflächen für das seltene Birkwild, für neue Balzplätze, erklärt Ingo Reinhold, Forstbezirksleiter im Staatsbetrieb Sachsenforst. Das Birkhuhn sei immerhin vom Aussterben bedroht. Deshalb falle es auch in Sachsen unter das europäische Artenschutzgesetz. Er sagt: „Das Birkhuhn bevorzugt als Lebensraum eben keine geschlossenen Wälder, sondern offene Landschaften, also sehr lichte Waldbestände und Moorwälder. Die sind von Haus aus am Erzgebirgskamm nur im begrenzten Umfang vorhanden. Deshalb kümmern wir uns nun darum.“

Neuhausener befürchten einen Kahlschlag auf dem Erzgebirgskamm

Die Neuhausener befürchten einen Kahlschlag auf dem Erzgebirgskamm. Die Rede ist von vier Hektar Wald, die abgeholzt werden sollen. So radikal will es der Förster nicht ausdrücken. Er nennt es Auslichten und erklärt: „Wir werden einzelne Waldbestände so weit auslichten, dass sie als Lebensraum für das Birkhuhn infrage kommen“. Es handle sich um Pflegeeingriffe in die Waldbestände, die die Eigenschaft des Waldes nicht in Frage stellen.

Robert Schimke, Sprecher im Umweltministerium, konkretisiert: „Rund um die Balzplätze nehmen wir nur einzelne, meist höhere Bäume heraus, Das machen wir, damit ein strukturreicher Wald entsteht.“ Denn das sei der Lebensraum, den das Birkhuhn braucht, ergänzt er noch.

Streit um Anzahl der Birkhühner

So sehr Klarheit besteht, warum man diese Maßnahme oben am Erzgebirgskamm vornehmen will, sowenig gibt es sie bei der Anzahl der Vögel dort auf 840 Meter Höhe. „Aktuell reden wir 40 bis 50 Birkhühnern, die im sächsischen Teil des Erzgebirges leben“, sagt Schimke, „und die sind nachgewiesen durch Birkhuhnbeobachtung. Es gibt Balzplatzzählung und vieles mehr.“ Der Forstbezirksleiter vom Sachsenforst in Marienberg hält dagegen: „Wir führen jedes Jahr im Frühling mehrere Zählansätze durch. Wie viele Hähne also balzen dort, wie viele Hennen werden gesehen. Und ich muss sagen, es sind in diesem Gebiet, speziell dort, weniger als eine Handvoll.“

40 bis 50 oder weniger als eine Handvoll – auch das lässt die Neuhausener an den Plänen der Staatsregierung zweifeln. Frank Hiemann betont mehrfach, dass er auch für den Schutz der Birkhühner sei. Er glaube dennoch nicht daran, dass sich in Zukunft hier oben, gleich an der tschechischen Grenze, weitere Birkhühner ansiedeln werden. „Seit 2014 bemüht man sich darum. Und bis jetzt kann ich keinen großen Zulauf hier erkennen. Die Maßnahme ist vollkommen überzogen. Es gibt hier einfach keinerlei Garantie auf Erfolg.“

Sachsen setzt europäisches Recht um

Robert Schimke sagt dazu nur: „Wir setzen europäisches Recht um. Wir handeln, weil es weltweit einen Rückgang an Artenvielfalt gibt. Deshalb müssen wir das Birkhuhn im Freistaat Sachsen schützen. Nur so können wir die biologische Vielfalt in der Region erhalten.“

Umsetzen. Müssen. Handeln. Peter Haustein kann dieses Bürokratendeutsch nicht mehr hören: „Für fünf, zehn, 20 Birkhühner ist hier garantiert genügend Fläche da. Kluge-Hübel ist undenkbar ohne Wald. Der Tourismus lebt davon. Die können den uns doch nicht wegnehmen.“

Ganz offensichtlich doch. Im Oktober bereits soll der gesunde Wald am Kamm gelichtet werden. In Neuhausen kann und will man das noch immer nicht glauben.

Von Adina Rieckmann