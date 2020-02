Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhauses in Grimma-Süd sind ein achtjähriges Mädchen und ihre 32-jährige Mutter ums Leben gekommen. Ein ein Jahr jüngerer Bruder wurde schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Großeinsatz.