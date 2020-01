Streit um Sommerferien: Kretschmer warnt vor Verkehrskollaps

Dresden

Sachsen und Thüringen haben sich gegen eine Neuregelung der Sommerferien ausgesprochen. Berlin und Hamburg hatten dies zuvor gefordert. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) sagte: „Ich finde es richtig, dass die Ferien variieren. Und das hat auch ganz praktische Gründe. Dass der Verkehr in Deutschland nicht zusammenbricht wie in Frankreich bei Ferienbeginn und dass die touristischen Angebote besser ausgelastet werden und zwar nicht nur zu einer Zeit.“

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält wenig von dem Vorschlag. Er erwarte vor allem Verlässlichkeit: „Es ist meines Erachtens für alle von Vorteil, wenn die Sommerferien langfristig geplant werden“, sagt der Linken-Politiker. Für sein Land sei entscheidend, dass die Abstimmung in der Kultusministerkonferenz einvernehmlich erfolge. Auch Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg winkten ab.

Berlin und Hamburg hatten vorgeschlagen, dass die Sommerferien künftig in allen Ländern frühestens Anfang Juli beginnen und die Termine enger zusammenrücken sollten – zwischen dem 1. Juli und dem 10. September. Die neue Regelung solle auch sicherstellen, dass die Schuljahre möglichst gleich lang sind. Das bringe mehr Kontinuität in den Schuljahresablauf, so die Begründung. Außerdem bekämen Länder, die schon im Juni in die Ferien müssten, Zeitprobleme mit Prüfungen.

Eine schnelle Neuregelung ist ohnehin nicht in Sicht: Bis zum Schuljahr 2023/2024 sind die Ferientermine bereits festgelegt. In Sachsen und Thüringen beginnen die Ferien am 20. Juli und enden am 28. August. Ob es danach Änderungen gibt, darüber wollen die Länder im Herbst beraten. Fachleute sollen Vorschläge vorlegen.

Von Roland Herold und Uta Winkhaus