Leipzig

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) geht auf Konfrontationskurs zu den Koalitionspartnern, den Grünen und der SPD: Es soll weiterhin nächtliche Abschiebungen geben. „Wenn wir nachts nicht mehr abschieben, vom Arbeitsplatz oder wegen der Witterung, wie von den Grünen gefordert, dann gibt es keine Abschiebungen mehr“, sagte Wöller im LVZ-Interview. Sachsen sei „bei weitem“ nicht das einzige Bundesland, das derart verfährt, fügte der Innenminister hinzu: „Selbst Baden-Württemberg, wo ein grüner Ministerpräsident amtiert, führt Nacht-Abschiebungen durch.“

Grüne und SPD fordern Stopp von nächtlichen Abschiebungen

Damit befeuert Wöller die aktuellen Diskussionen innerhalb der sächsischen Landesregierung über die Abschiebepraxis. Bis zur nächsten Sitzung des Koalitionsausschusses Anfang Oktober soll ein „Leitfaden Rückführungspraxis“ erarbeitet werden. Ein solches Papier sieht der Koalitionsvertrag von 2019 vor – und das Innenministerium ist damit beauftragt worden. Grüne und SPD fordern unter anderem, dass Familien mit minderjährigen Kindern zwischen 20 und 6 Uhr nicht abgeschoben werden. Zudem soll das Jugendamt bei der Vorbereitung und der Durchführung beteiligt werden, wenn Minderjährige betroffen sind. Dagegen will der Innenminister an seiner Linie festhalten.

Wöller: Eingeforderte Humanität wird „bereits gelebt“

„Wenn man den Koalitionsvertrag liest und auch die Rechtslage verinnerlicht, dann gibt es nur einen Schluss: Abschiebungen sind durchzuführen, wenn kein Recht auf Asyl besteht“, sagte Wöller – und teilte gleichzeitig aus: „Die Grünen sollten wenigstens so ehrlich sein und sagen, dass sie gar nicht abschieben wollen.“ Die oftmals eingeforderte Humanität, so der Minister weiter, werde heute „bereits gelebt“: 30 Prozent aller Abschiebungen werden nicht durchgeführt, weil die oder der Betreffende beispielsweise erkrankt sei.

Weniger Abschiebungen aufgrund der Corona-Pandemie

Laut der Landesdirektion hat sich die Zahl der „vollziehbar ausreisepflichtigen“ Ausländer, die sich in Sachsen aufhalten, seit 2015 von 7258 auf 14.711 mehr als verdoppelt. Davon sind 11.424 geduldet. Pandemiebedingt sank die Zahl der Abschiebungen im vergangenen Jahr von 1100 (2019) auf 472. Am häufigsten wurde nach Georgien und Tunesien abgeschoben. Im ersten Halbjahr 2021 wurden 280 abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber in ihre Herkunftsländer ausgeflogen, zugleich wurden 264 geplante Abschiebungen nicht durchgeführt. Insgesamt 261 Menschen reisten freiwillig aus.

Flüchtlingsrat spricht von „Pervertierung“ des Rechtsstaates

Die Abschiebungen von georgischen Familien hatten zuletzt für Aufregung gesorgt. Politiker der Grünen und der SPD warfen dem sächsischen Innenministerium ein inhumanes Vorgehen vor, weil die Abschiebungen kurzfristig erfolgten und die betroffenen Familien gut integriert gewesen seien. Der Sächsische Flüchtlingsrat sprach in diesem Zusammenhang von einer „Pervertierung des Begriffs Rechtsstaat“, für die man sich schämen müsse. Eine georgische Familie musste nach einer Entscheidung des sächsischen Oberverwaltungsgerichtes wieder nach Sachsen zurückgeholt werden.

Innenminister verteidigt Abschiebungen nach Afghanistan

„Fest steht für mich, ganz unabhängig von dieser Familie: Wer ausreisepflichtig ist, muss Deutschland verlassen“, machte Wöller gegenüber der LVZ klar. Auch die von Grünen und SPD kritisierten Abschiebungen nach Afghanistan, die bis kurz vor der Machtübernahme durch die Taliban erfolgten, verteidigte der Innenminister: „Wir haben nur Straftäter und Gefährder nach Afghanistan abgeschoben. Denn die Schutzinteressen der deutschen Bevölkerung zählen für mich mindestens genauso wie berechtigten Interessen von Schutzsuchenden.“ Inzwischen gibt es seit vier Wochen einen Abschiebe-Stopp nach Afghanistan.

Von Andreas Debski