Streit um Orden für Theobald Müller: Grüne und SPD widersprechen Kretschmer

Dresden

Die Verleihung des Sächsischen Verdienstordens an Sachsenmilch-Chef Theobald Müller (81) hat einen handfesten Koalitionskrach ausgelöst. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erklärte am Mittwoch im Landtag, dass er vor der Entscheidung für Müller sowohl beim SPD-geführten Wirtschaftsministerium als auch beim Landwirtschafts- und Umweltministerium, das die Grünen besetzen, entsprechende Stellungnahmen eingeholt habe. Von beiden Häusern seien „keine Einwendungen“ gekommen, sagte Kretschmer.

Damit löste der Regierungschef einen heftigen Streit innerhalb der Koalition aus – denn Grüne und SPD sahen das dezidiert anders. SPD-Vizefraktionschef Henning Homann warf ihm „unwahre Aussagen“ vor. Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert hielt Kretschmer vor, dass Staatssekretärin Gisela Reetz sehr wohl ein „ablehnendes Votum“ an die Staatskanzlei mitgeteilt habe. Doch der Ministerpräsident blieb dabei: „Wenn es so gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht“, erwiderte Kretschmer.

Brief des Wirtschaftsressorts wird unterschiedlich interpretiert

Der LVZ liegen internen Dokumente zur geplanten Ordensverleihung vor. In dem Papier des Wirtschaftsministeriums findet sich der Passus, dass zwar aus industriepolitischer Sicht keine Einwände bestehen würden – jedoch werden erhebliche Bedenken geäußert. So heißt es unter anderem, „in die Abwägung (sind) noch weitere Aspekte einzubeziehen, die eher gegen die Vergabe einer solchen hohen Auszeichnung sprechen“.

Darüber hinaus wies das Ressort von Martin Dulig (SPD) darauf hin, dass mit der Vergabe „sensibel und gut überlegt“ umgegangen werden sollte. Am Ende beurteilte das Wirtschaftsressort die Ordensverleihung aber nicht „abschließend“. Für die Staatskanzlei war das Schreiben deswegen kein Einwand. Die SPD besteht darauf, in dem Brief doch Einwände erhoben zu haben.

Umweltministerium rief in Staatskanzlei an

Schwieriger ist der Fall bei den Grünen. In einem internen Vermerk des Umweltministeriums werden zwar Einwände gegen die Ordensverleihung an Theobald Müller formuliert. Die Grünen können aber nicht beweisen, dass diese eben auch wirklich mitgeteilt wurden. Die Staatskanzlei bestätigt zwar einen Anruf des Ministeriums: Das Haus habe aber nur mitgeteilt, dass man auf die Aufforderung zur Stellungnahme nicht antworten werde.

Ministerpräsident bedauert Art und Weise der Vergabe

Unabhängig von der Auseinandersetzung um grüne und rote Einwände hatte der Ministerpräsident in der von der Linksfraktion initiierten Landtagsdebatte eigene Fehler eingeräumt. „Ich würde es heute nicht mehr so und nicht mehr in der Schweiz machen“, gestand Kretschmer öffentlich ein, „es tut mir leid.“ Er bedauere das Vorgehen „außerordentlich“. Zwar habe er gewusst, dass Müller durchaus umstritten ist – letztlich sollte aber der „Einsatz für die Gesellschaft“ gewürdigt werden. Die Staatskanzlei hatte zuvor gegenüber der LVZ erklärt: Den Orden habe der Sachsenmilch-Chef „für seine herausragenden Verdienste um den sächsischen Wirtschaftsstandort und die Schaffung von Tausenden von Arbeitsplätzen im Landkreis Bautzen erhalten“.

Kretschmer hatte Orden in der Schweiz überreicht

Das offene Gefecht zwischen den Koalitionspartnern überlagerte den eigentlichen Anlass der Landtagsdebatte: Müller hatte Ende August von Kretschmer den Sächsischen Verdienstorten erhalten, der bei einem Bankett in der Schweiz überreicht worden war. „Der Ministerpräsident hat mit seiner untertänigen Gefälligkeitsehrung eines Steuerflüchtlings den Freistaat blamiert und alle Menschen verhöhnt, die ehrliche Arbeit leisten“, kritisierte Linke-Fraktionschef Rico Gebhardt. Zugleich stellte er eine Verbindung zu einer 100.000-Euro-Spende von Müller an die CDU her, die im vergangenen Jahr erfolgte – das wiesen sowohl die CDU als auch Kretschmer persönlich zurück.

CDU lobt Müllers Engagement für sächsische Blasmusik

SPD-Fraktionsvize Homann hatte schon vor der Debatte von einer „Posse“ und einem „schwer ertragbaren Vorgang“ gesprochen. Die Ordensverleihung sende zudem ein fatales Signal: „Mir würden eine ganze Reihe von Leuten einfallen, die den Orden tatsächlich verdient hätten.“ Müller verdiene nicht den Verdienstorden, sondern die Vermögenssteuer, legte Homann, der auch Generalsekretär der sächsischen Sozialdemokraten ist, am Donnerstag nach.

Dagegen verteidigte CDU-Fraktionschef Christian Hartmann die Ordensvergabe: Müller habe nicht nur 2600 Arbeitsplätze geschaffen, sondern auch die sächsische Blasmusik mit mehr als einer halben Million Euro gefördert. „Das ist auch ein kultureller Teil Sachsens – nicht nur die Antifa-Demos“, hielt Hartmann der Linken vor.

Milchbauern kritisieren seit langem Niedrigpreise

Das Firmenimperium von Müller hat sich seit Anfang der 1970er Jahre aus einem kleinen Familienbetrieb entwickelt. 1994 nutzte er die Insolvenz von Konkurrent Südmilch und erwarb die sächsische Molkerei Leppersdorf praktisch zum Nulltarif. In der Folge wurde der Standort unter anderem mit zweistelligen Millionensubventionen des Freistaates und der Europäischen Union zur größten Molkerei Europas erweitert. Sächsische Milchbauern protestieren seit mehr als einem Jahrzehnt gegen Niedrigpreise.

Als der Milliardär 2003 im Streit um Erbschaftssteuern seine Drohung wahr machte und in die Schweiz auswanderte, warfen ihm viele – darunter auch der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) – unlautere Flucht vor den deutschen Steuerbehörden vor.

Bislang erhielten 364 Menschen den Verdienstorden

Der Sächsische Verdienstorden besteht aus einem goldenen Kreuz an grün-weißem Band. Seit Oktober 1997 wird die Auszeichnung regelmäßig an Personen aus Politik, Wirtschaft und Kultur im In- und Ausland verliehen, die hervorragende Leistungen für den Freistaat erbracht haben. Zuletzt waren im Juli 2021 zwei Frauen und sieben Männer geehrt worden. Insgesamt haben bisher 364 Menschen den Orden erhalten.

Von Andreas Debski