Dresden

Das gab es wohl noch nie: Aus der sächsischen Justiz wird Generalstaatsanwalt Hans Strobl vorgeworfen, seine Kompetenzen überschritten und sich unzulässig eingemischt zu haben. Außerdem wird ihm indirekt „ein überkommenes Führungsverständnis“ bescheinigt. Diese geballte Kritik formuliert jetzt der Landesstaatsanwaltsrat in einem vierseitigen internen Schreiben an Justizministerin Katja Meier (Grüne), das der LVZ vorliegt.

Bagatelldelikte werden in Sachsen ab zehn Euro bestraft

Konkret geht es um die Richtlinien für die Strafzumessung bei sogenannten Bagatelldelikten. In den vergangenen beiden Jahren firmierten die Vorgaben unter „Null Toleranz“-Strategie. Strobl hatte im Frühjahr 2019 eine entsprechende Rundverfügung erlassen, die der damalige Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) unterstützt hatte – doch dessen Nachfolgerin hatte schon vor ihrem Amtsantritt angekündigt, diese Regelungen kippen zu wollen. Die Verschärfungen gelten für Kleinkriminalität: etwa für Schäden ab zehn Euro, bei Diebstahl, Schwarzfahren, kleineren Schlägereien, Besitz von geringen Mengen an Drogen und Sachbeschädigungen wie Graffiti.

Generalstaatsanwaltschaft sieht harte Linie „in der Praxis bewährt“

Nach monatelangen Auseinandersetzungen zwischen Meier und Strobl hatte der Generalstaatsanwalt zum 1. Juli neue Richtlinien präsentiert – die allerdings im Wesentlichen die alten sind. „Der Inhalt ist weitgehend unverändert geblieben“, bestätigte die sächsische Generalstaatsanwaltschaft unlängst auf LVZ-Nachfrage. Mit Blick auf die kritische Haltung der Ministerin wurde erklärt: Die auf der bislang geltenden Rundverfügung beruhende konsequente Strafverfolgung habe sich „nach übereinstimmender Auffassung des Generalstaatsanwalts und der Behördenleiter der sächsischen Staatsanwaltschaften in der Praxis bewährt“.

Staatsanwaltsrat: Entscheidung über Strafe liegt bei Gerichten

Doch daran gibt es nun erhebliche Kritik aus der Justiz selbst: „Eine besondere Rolle der Generalstaatsanwaltschaft ist bei der Strafzumessung nicht vorgesehen. Die Entscheidungen über die einzelnen Strafen werden durch die Gerichte getroffen“, hält der Landesstaatsanwaltsrat, die Personalvertretung der Staatsanwälte, Sachsens Chef-Ankläger sowie den Behördenleitern vor. Nun werde klar, „dass keine vernünftige Diskussion über die Strafzumessungsrichtlinien entstehen konnte – möglicherweise war dies auch nicht vorgesehen“.

Justizministerin will Null-Toleranz-Strategie beenden

Die Justizministerin spricht von einer „im Bundesvergleich auffälligen Konzentration auf die Verfolgung von Bagatelldelikten in Sachsen“, die sie nicht befürworte. Deshalb dringt sie auf weitere Veränderungen und eine stärkere Einbindung des Landesstaatsanwaltsrates: „Aus der kriminologischen Forschung wissen wir, dass insbesondere in den Bereichen der Klein-, aber auch der Suchtkriminalität durch vermeintlich strenge Praxis kein positiver Effekt erzielt wird, im Gegenteil. Hier gilt es vor allem, präventiv zu arbeiten.“

Staatsanwälte fordern rasche Überarbeitung der Richtlinien

Allerdings sind laut der Generalstaatsanwaltschaft aktuell keine Veränderungen vorgesehen. Dagegen fordert auch der Landesstaatsanwaltsrat eine „Berücksichtigung von Praktikern vor Ort“: Die Richtlinien „müssen aus unserer Sicht unbedingt im Jahr 2022 überarbeitet werden“. Der Streit ist also längst noch nicht beendet. Möglicherweise löst sich das Problem aber auch von allein: Der Generalstaatsanwalt verabschiedet sich in einem halben Jahr, Ende Januar 2022, in den Ruhestand.

Von Andreas Debski