Magenverkleinerung: Letzte Hoffnung oder Gelddruckmaschine?

Streit um die künstliche Magenverkleinerung. Das Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum hat im Rahmen der sächsischen Krankenhausplanung beim Sozialministerium in Dresden sieben tagesklinische Plätze für eine spezialisierte Behandlung von stark übergewichtigen Patienten beantragt. Das Ministerium scheint offenbar nicht abgeneigt, diesem Wunsch zu entsprechen (diesbezügliches Schreiben liegt der LVZ vor).

Schwere Vorwürfe der Ersatzkassen

Dagegen aber läuft der Verband der Ersatzkassen Sturm und erhebt schwere Vorwürfe. Kritisiert wird, dass bei der Therapie weder eine hausärztliche Information noch eine Koordinierung für die Adipositas-Patienten besteht. Die Zusammenarbeit mit ernährungsmedizinischen oder diabetologischen Schwerpunktpraxen finde schlichtweg nicht statt.

Simone Hartmann, Leiterin der Landesvertretung Sachsen der Techniker Krankenkasse (TK), sagt: „Krankenhäuser auch für ambulante Ernährungs- und Bewegungstherapie adipöser Patienten zu öffnen, die ein wirtschaftliches Interesse an derartigen Operationen haben, lehnen wir generell ab.“ An der Zwickauer Klinik koordiniere nicht etwa ein internistischer Facharzt mit Spezialgebiet für Magen-Darm-Erkrankungen die Behandlung, sondern der Chirurg. Hartmann: „In all den Jahren habe ich noch keinen Chirurgen erlebt, der nicht operieren will.“

„Mehr Kosten, aber nicht mehr Nutzen“

Worauf die Beratung an der Klinik dann hinausläuft, sei leicht vorstellbar. Finanzielle Interessen stünden höher als das Wohl der Patienten, so TK-Chefin Hartmann. Eine klassische ambulante Leistung würde in den stationären Sektor verschoben, wo sie mehr kosten, aber den Patienten nicht mehr nutzen würden. Hartmann mutmaßt, „dass Ministerin Petra Köpping von dieser Allianz mit ihrem Haus nichts weiß“.

Die Magenverkleinerungen seien überdies nicht unumstritten. So könne sich der Magen als Muskel in absehbarer Zeit wieder in ursprüngliche Größe entwickeln falls der Patient seine Lebens- und Essgewohnheiten beibehalte. Die sogenannte bariatrische Operation (von griechisch „báros“ - Gewicht), die vielen Übergewichtigen als letzte Hoffnung gilt, berge zudem die Gefahr der Ausbildung von Suchterkrankungen.

Hausarzt: Patienten wird Gesundheit abgenommen

Auch der Leipziger Hausarzt Thomas Lipp hält pauschal nichts von dem Eingriff. Den Patienten werde ihre Gesundheit immer mehr abgenommen, kritisiert er. „Es kommt doch darauf an, die Lebenseinstellungen zu ändern. Mit dieser Operation bleiben die Patienten aber ein Leben lang Kranke.“ Hinzu komme der nicht vertretbare wirtschaftliche Ressourcenaufwand. „Ganz grob gesagt stellt sich immer wieder die Frage: Sollte man lieber alle Jugendlichen gegen Pneumonie impfen als 300 Magenverkleinerungen im Jahr zu ermöglichen?“, so Lipp.

Es gibt aber auch andere Stimmen. So kommen andere Studien zu dem Schluss, dass durch die so erreichbare Gewichtsreduktion nicht nur ein kosmetischer Effekt erzielt wird, sondern sich auch sehr günstige Auswirkungen auf den gesamten Stoffwechsel einstellen. Mehrere tausend Patienten jährlich unterziehen sich in Deutschland solch einem Eingriff.

Zwickauer Klinik wehrt sich

Am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum kann man den Protest nicht nachvollziehen. Auf LVZ-Anfrage teilte das Krankenhaus mit: „Die Kritik ist uns im Detail nicht bekannt und deshalb auch nur schwer nachvollziehbar.“ Vor allem der Vorwurf, dass die Behandlung der Fachabteilung für Chirurgie zugeordnet ist und damit im großen Stil Magenverkleinerungen nach sich ziehen würden, überrasche doch sehr. „Richtet man den Blick auf etablierte Adipositaszentren wie z. B. in Dresden und Leipzig, so sind diese ebenfalls im Bereich der Chirurgie angesiedelt oder aber zumindest interdisziplinär zusammen mit der Inneren Medizin organisiert.“

Im Übrigen verfolge der Antrag auf die tagesklinischen Plätze für die Adipositasbehandlung genau den geforderten Ansatz: konservative Behandlung vor chirurgischem Eingriff. Weiter: „Die Annahme, dass eine Koordinierung der Adipositas-Patienten nicht erfolgt und auch Hausärzte nicht eingebunden sind, ist schlicht weg falsch.“

Sozialministerium verweist auf laufendes Verfahren

Das Sächsische Sozialministerium wollte sich mit Hinweis auf das laufende Verfahren dazu nicht äußern. Eine Entscheidung falle erst Ende Juli. Der Verband der Ersatzkassen hat nun unabhängig vom Ministeriumsentscheid ein Schiedsverfahren beantragt.

