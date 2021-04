Leipzig

Bei BMW in Leipzig ruhen am Dienstag die Bänder. Und zwar für 24 Stunden. „Wir streiken“, sagt Betriebsratschef Jens Köhler. Allerdings nicht wie üblich mit Transparenten, Fahnen, Ansprachen und ohrenbetäubender Lautsprechermusik. „Auf dem Werksgelände ist nur noch ein Notdienst und der Werksschutz, mehr nicht.“

In Corona-Zeiten könne man sich einfach nicht zu Hunderten vor den Toren versammeln, erklärt Köhler. „Das lassen wir aus Gründen der Ansteckungsgefahr lieber bleiben.“ Die Mitarbeiter seien informiert, dass sie zu Hause bleiben sollen. Ab 6 Uhr sollen die Bänder komplett ruhen.

Druck auf die Arbeitgeber soll erhöht werden

Im Tarifstreit mit den sächsischen Arbeitgebern kommt die Gewerkschaft nach eigene Angaben kein Stück voran. Auch die vierte Verhandlungsrunde in Chemnitz blieb ohne Ergebnis. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, wolle man deshalb streiken.

Außer BMW in Leipzig sind weitere Zulieferer in Zwickau und im Vogtland betroffen. Gestreikt werde auch in Werken in Brandenburg.

Die Gewerkschaft fordert eine Angleichung an die West-Gehälter. „Unsere Kolleginnen und Kollegen im Osten erhalten rund 8,5 Prozent weniger Entgelt in der Stunde. Und das, obwohl die Unternehmen in unserem Bezirk hochproduktiv arbeiten“, erklärt Birgit Dietze, IG Metall Bezirksleiterin Berlin-Brandenburg-Sachsen. Es sei ihnen nicht mehr zu erklären, „warum sie trotz gleicher Leistung an dieser Stelle nicht gleichbehandelt werden“.

Gericht in Chemnitz erklärt Warnstreiks für rechtens

Die Fronten sind verhärtet. Schon im Vorfeld hatte der Arbeitgeberverband mit gerichtlichen Mitteln versucht, die Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde zu unterbinden – anfangs mit Erfolg. Das Arbeitsgericht Leipzig hatte dem Antrag des Arbeitgeberverbandes per Einstweiliger Verfügung stattgegeben. Die Wochenarbeitszeit sei über den derzeit gültigen Manteltarifvertrag geregelt – daher gelte eine Friedenspflicht, hatte die 9. Kammer des Leipziger Arbeitsgerichts ihre Entscheidung begründet. Daraufhin waren sämtliche Warnstreiks abgesagt worden.

Das Landesarbeitsgericht in Chemnitz änderte am vergangenen Freitag diese Entscheidung und erklärte Warnstreiks für rechtmäßig. Die Friedenspflicht greife nicht, weil es sich um eine Entgeltregelung handele, die nicht im Manteltarifvertrag geregelt sei, hieß es in der Begründung der Chemnitzer Richter. Die Leipziger BMW-Mitarbeiter wollen weiter bei ihren 38 Stunden statt 35 Wochenstunden bleiben, dafür aber einen finanziellen Ausgleich kassieren.

Demnach darf die IG Metall zu Arbeitsniederlegungen aufrufen.

Von Andreas Dunte