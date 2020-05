Storchenei: Pute Erna übernimmt das Brüten

Loburg

Im Storchenhof Loburg bei Magdeburg hat eine Pute die Funktion einer Storchenmutter übernommen. „In dem abgeschirmten Gehege brütet sie Storcheneier aus, die aus Nestern verunglückter Alttiere stammen“, berichtet Michael Kaatz, der die Vogelschutzwarte im Landkreis Jerichower Land leitet. Ein Ei ist darunter, das der erfahrene Ornithologe dem Körper einer verunglückten Störchin entnommen hat.

Erfahrung als Adoptivmutter

Aufmerksame Einwohner aus Nuthe, einer kleinen Ortschaft bei Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hatten das Team vom Storchenhof vor wenigen Tagen über den verletzten Vogel informiert und um Hilfe gebeten. Die Störchin war nicht mehr zu retten, aber das unbeschädigte Ei barg Michael Kaatz „per Kaiserschnitt“, brachte es nach Loburg und legte es der Pute Erna ins Nest. „Erna hat als Adoptivmutter bereits Erfahrung mit dem Ausbrüten von Storcheneiern, die aus Nester verunglückter Alttiere stammen. Wir hoffen, dass auch hier alles gut geht“, sagt Kaatz.

Erst vor wenigen Tagen konnte der Vogelschützer einer anderen Weißstörchin das Leben retten. Im rund 25 Kilometer entfernten Görzke ( Landkreis Potsdam-Mittelmark) war die beringte Störchin bei einem Horstkampf in den Schornstein einer alten Töpferei gefallen. Michael Kaatz wagte sich ins Dunkel des ausgedienten Töpfereibrennofens und griff sich das verängstigte Tier. Dass es sich um einen ihm bekannten „Loggerstorch“ handelte, den er da aus misslicher Lage befreien konnte, überraschte den erfahrenen Ornithologe dann doch etwas. „Es war die vermisste Lysann, die einen Sender trug, der leider seit Februar 2019 nicht mehr funktionierte“, so Kaatz nach Klärung der Identität der geretteten Storchenfrau, die ihr Brutgeschäft auf einem benachbarten Schornstein übrigens fast umgehend wieder aufnehmen konnte.

Vier Paare brüten

In der Vogelschutzwarte Loburg brüten derzeit vier Paare. „Im Horst am Münchentor haben wir die ersten beiden Küken entdeckt, sie wirken putzmunter“, so Kaatz. Deren Eltern – Novi und Anton – sind abwechselnd nahezu unentwegt auf Nahrungssuche, um die hungrigen Sprösslinge satt zu bekommen. Dafür, dass Storchenmutter Novi, die jahrelang Partnerin des Senderstorchs Jonas war, nun mit einem anderen Adebar ihren Stammplatz teilt, hat Kaatz eine Erklärung: „Jonas ist in diesem Frühjahr nicht aus Spanien zurück nach Loburg gekommen. Offenbar ist er nicht mehr am Leben.“

Besenderte Störche vermisst

Jonas und Novi waren seit 2004 ein treues Paar und hatten über die Jahre hinweg auf dem Horst am Münchentor fast 40 Eier bebrütet. Nicht nur Jonas, sondern auch die besenderten Störche Magnus und Mina vermisst man in Loburg. „Ihre Schicksale werden wir wohl nicht klären können“, meint er. Unterdessen sind die ersten der Schützlinge, die im vorigen Jahr als pflegebedürftige Jungstörche in die Vogelschutzwarte kamen und dort aufgepäppelt wurden, ausgewildert worden. Wie Christoph Kaatz – der Senior des Hofes – ergänzt, hat die Corona-Krise auch Auswirkungen auf den von Sachsen-Anhalts Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie unterstützten Storchenhof. „Es kommen derzeit nur vereinzelte Besucher, es fehlen die Schulklassen, Reise- und Betriebsgruppen und damit auch Einnahmen und Spenden.“

