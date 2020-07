Leipzig

Wir erinnern uns: „War das nun eine Bundeskristallnacht oder ‚nur‘ ein südwestdeutsches Scherbennächtle?“ – fragte Siegfried Reiprich nach den Krawallen in Stuttgart vor gut drei Wochen rhetorisch auf Twitter. Sofort schlugen die Wellen hoch. Dabei wollte er wohl relativieren, nach der Verhältnismäßigkeit einer überaus erhitzten Debatte fragen. Er tat es mit einem Vergleich, den er selbst kurze Zeit später als „unnötig“ und „einen Fehler“ beschrieb und mit dem er sich bei genauem Lesen keineswegs in die (neu-)rechte Ecke manövriert hatte.

Ist es also übertrieben, dass der Geschäftsführer der Stiftung Sächsische Gedenkstätten wegen dieser Frage nun seinen Hut nehmen und – ziemlich sanft übrigens – via Freistellung der eigenen baldigen Pensionierung entgegengleiten muss? Nein, das ist es natürlich nicht. Denn was am Stammtisch vielleicht mit „lass’ stecken Siggi“ aus der Welt zu schaffen gewesen wäre, ist als öffentliche Auslassung für den Geschäftsführer einer Stiftung, die sich auch und vor allem mit der Erinnerung an deutsche Verbrechen beschäftigt, kein rhetorisches Straucheln, sondern ein Absturz.

Anzeige

Denn wer den eigenen Worten so wenig Sorgfalt angedeihen lässt, dass er eine Nacht, in der Hunderte Menschen starben, in der Synagogen brannten, jüdische Friedhöfe geschändet und Geschäfte geplündert wurden, für eine billige Twitter-Pointe instrumentalisiert, der gehörte wahrscheinlich nie auf diesen Posten.

Von Peter Korfmacher