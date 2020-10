Stiftung Sächsische Gedenkstätten: Beirat wählt Torgauer Historiker zum Chef

Leipzig

Überraschender personeller Wechsel nach 17 Jahren im Beirat der Stiftung Sächsische Gedenkstätten: Auf seiner letzten Sitzung wählte das Gremium den Torgauer Ingolf Notzke (40) zum neuen Vorsitzenden. Der Vertreter der Initiativgruppe „Geschlossener Jugendwerkhof Torgau“ folgt damit dem Leipziger Bürgerrechtler Tobias Hollitzer, der vom Leipziger Bürgerkomitee entsandt wurde und seit 2003 Vorsitzender des Gremiums war. Vize-Stiftungsgeschäftsführer Sven Riesel dankte Hollitzer für seine Arbeit, der in dieser Funktion in mehreren Arbeitsgruppen der Stiftung mitwirkte. Riesel führt leitet momentan die Stiftung, nachdem Geschäftsführer Siegfried Reiprich Ende Juli nach heftig kritisierten Twitter-Äußerungen zur Randale in Stuttgart („War da nun eine Bundeskristallnacht oder nur ein südwestdeutsches Scherbennächtle?“) von Sachsens Kultusministerin Barbara Klepsch ( CDU) und dem Stiftungsrat vorzeitig in den Ruhestand geschickt wurde. Die Neuausschreibung für den Geschäftsführer-Posten läuft. Die Stiftung Sächsische Gedenkstätten erinnert an die Opfer der Nazi-Diktatur, in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR.

Ingolf Notzke Quelle: privat

Ingolf Notzke ist seit 2014 Mitglied des Stiftungsbeirates. Er studierte Mittlere und Neuere Geschichte in Leipzig und Uppsala. Er ist seit 2012 wissenschaftlicher Referent in der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau, wo er sich auch im Trägerverein engagiert. 2014 übernahm er einen freien Lehrauftrag an der Hochschule Mittweida, dem sich 2016 ein Lehrauftrag an der Dualen Hochschule in Stuttgart anschloss.

Josephine Ulbricht. Quelle: privat

Gleichzeitig wurde in der Sitzung Josephine Ulbricht (38) vom Verein „Erinnern an NS-Verbrechen in Leipzig“ zur neuen Vize-Vorsitzenden des Beirats gewählt. Die promovierte Historikerin ist Mitarbeiterin der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig und dort für den Bereich Vernetzung und Projektplanung zuständig.

Von André Böhmer