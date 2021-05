Dresden

Die Steuereinnahmen brechen in Sachsen weit weniger heftig ein als noch vor einem halben Jahr angenommen. Laut der aktuellen Schätzung, die Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) am Freitag in Dresden vorgelegt hat, stehen dem Freistaat bis Ende des kommenden Jahres 663 Millionen Euro mehr zur Verfügung. „Das ist ein Hoffnungszeichen, liegt aber vor allem daran, dass der ‚Lockdown light‘ die starke Industrie kaum gebremst hat“, erklärt Vorjohann und kündigt an: Die unverhofften Mehreinnahmen sollen „den Corona-bedingten Kreditbedarf reduzieren“.

Städte- und Gemeindetag fordert Geld für Digitalisierung

Gegen diese Vorjohann-Pläne regt sich allerdings Protest. „Erstes Ziel muss es jetzt sein, die vom Bund zusätzlich in Aussicht gestellten Mittel für die Breitbandförderung und den ÖPNV-Rettungsschirm, die beide durch Landesmittel kofinanziert werden müssen, abzunehmen und zu veredeln“, fordert Mischa Woitschek, der Geschäftsführer des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG).

Hintergrund ist eine Auseinandersetzung innerhalb der Regierungskoalition, wie der Ausbau des schnellen Internets weiterfinanziert werden soll. Für dieses Graue-Flecken-Programm werden 327 Millionen Euro benötigt. Davon würden mehr als 400.000 Haushalte in ländlichen Regionen profitieren, die derzeit nur über unzureichende Datenübertragungen verfügen. „Es wäre ein Desaster, wenn Sachsen zusätzliche Bundesmittel in dreistelliger Millionenhöhe liegen lassen würde“, mahnt Woitschek.

SPD sieht „Wink des Schicksals“ für Graue-Flecken-Programm

SPD-Fraktionschef Dirk Panter sieht in den Steuermehreinnahmen einen „Wink des Schicksals“, der insbesondere für das Graue-Flecken-Programm einen Ausweg eröffne. „Trotz guter Verhandlungen stehen wir noch immer an dem Punkt, dass der Haushalt keine Vorsorge dafür trifft, weil außer der SPD niemand – weder die Staatsregierung noch die anderen Fraktionen – einen Finanzierungsvorschlag dafür gemacht hat“, kritisiert Panter und fügt hinzu: Einen Abbruch bei der Digitalisierung könne sich Sachsen nicht leisten. Das attestiere auch ein Kabinettsbeschluss aus dem November 2020.

Finanzminister will Steuerplus nutzen, um weniger Schulden zu machen

Dagegen bremst der Finanzminister: „Für die Planungsgrundlagen des Doppelhaushalts 2021/2022 ergeben sich keinerlei Veränderungen.“ Die erwarteten Einnahmen würden „noch immer deutlich unter dem Vorkrisen-Niveau“ liegen, rechnet Vorjohann vor.

Von Andreas Debski