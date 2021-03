Dresden

Ab Montag (15. März) beginnen die 24 Finanzämter in Sachsen mit der Bearbeitung der eingegangenen Steuererklärungen für das vergangene Jahr. Ab Ende März sollen die ersten Bescheide verschickt werden, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit. Erst jetzt lägen alle relevanten Daten von Arbeitgeber sowie Renten- und Krankenversicherung vor, so dass die Prüfung der Einkommenssteuererklärungen starten könne.

Wer seine Steuererklärung ohne Hilfe eines Steuerberaters oder Lohnsteuerhilfeverein erledigt, hat in diesem Jahr bis zum 2. August Zeit, um seine Steuererklärung für 2020 abzugeben. Mit der bisherigen Software „ElsterFormular“ ist dies für das Jahr 2020 aber nicht mehr möglich. Das Finanzministerium empfiehlt für die Steuererklärung das Onlineportal „Mein Elster“. Dort könnten etwa Lohnsteuer oder Rentenleistungen per Mausklick direkt in die elektronische Steuererklärung übernommen werden, hieß es.

Das sind Sachsens schnellste Finanzämter

Im vergangenen Jahr konnten den Angaben zufolge 18 Prozent der Steuererklärungen vollautomatisch bearbeitet werden. Bei den Bearbeitungsfristen unterscheiden sich die Finanzämter jedoch teilweise deutlich. 56,9 Tage dauert es in Sachsen im Durchschnitt, bis der Steuerbescheid im Postkasten lag, wie 2020 ein Vergleich des Online-Dienstleisters Lohnsteuer-kompakt.de ergeben hat. Er erfolgte auf Basis der Daten von 2019.

Am schnellsten bekommen in Sachsen die Bewohner des Erzgebirgskreises ihre Steuerbescheide der Studie zufolge zugeschickt. In Annaberg-Buchholz müssen sie 41,4 Tage darauf warten, das sind 30 Tage weniger als in Görlitz, dem langsamsten unter den 24 sächsischen Finanzämtern. Für das Finanzamt Leipzig II wurden 49 Tage Wartezeit ermittelt, für Leipzig I waren es 55,3 Tage. Sachsens Finanzministerium bezweifelt diese Studienergebnisse jedoch, da eigene Erhebungen andere Werte ergeben.

Voraussichtlich bis 28. März 2021 bleiben die Finanzämter wegen der Corona-Pandemie noch für den Besucherverkehr geschlossen, teilt das Ministerium mit. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Unterlagen elektronisch einzureichen sowie Anliegen schriftlich, telefonisch oder per E-Mail an das Finanzamt zu richten.

