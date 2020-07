Am Freitag ist der diesjährige Stichtag zur Abgabe der Steuererklärung. Wer die Übersicht seiner Einkünfte und Ausgaben offen gelegt hat, will rasch wissen, was nach dem Steuerabzug noch übrig bleibt. Ein Vergleich zeigt, wo es besonders flott geht – und wo Geduld gefragt ist.